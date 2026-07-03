Trainee Sjuksköterska till kommunal hälso- och sjukvård
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Katrineholm Visa alla sjuksköterskejobb i Katrineholm
2026-07-03
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med stöd, omsorg och myndighetsutövning för människor i olika skeden av livet. Vårt uppdrag är brett och spänner över flera verksamheter, från äldreomsorg och hemsjukvård till individ- och familjeomsorg samt överförmyndarverksamhet.
Vi möter människor med olika behov, förutsättningar och livssituationer. Gemensamt för vårt arbete är att vi bidrar till trygghet, självständighet och ett värdigt liv. Hos oss får du vara en del av en verksamhet som utvecklas och som varje dag gör konkret skillnad för Katrineholms invånare.
Är du nyutexaminerad sjuksköterska och vill kickstarta din karriär i en kommun som satsar på utveckling, trygghet och livslångt lärande? Nu öppnar Katrineholms kommun dörrarna för dig som vill lägga grunden till ett meningsfullt arbetsliv och samtidigt växa, både som person och i din yrkesroll.
Vi vet att övergången från studier till yrkesliv kan vara både spännande och utmanande. Därför erbjuder vi nu en unik traineetjänst för nyexaminerade sjuksköterskor med start i augusti 2026. Under sex månader får du möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper inom flera verksamhetsområden och upptäcka allt som kommunal hälso- och sjukvård har att erbjuda. Efter avslutat traineeprogram finns det möjlighet till tillsvidareanställning inom det område där behovet finns och där ditt intresse och engagemang tagit bäst fäste.
Du får tillgång till handledning, stöd av mentor och kontinuerlig feedback från erfarna kollegor. Du får en personlig handlingsplan och tid att hitta ditt intresseområde! Hos oss värdesätter vi laganda, nytänkande och arbetsglädje. Du blir en viktig del av ett starkt team.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som trainee rotationsarbetar du inom våra olika verksamheter på särskilt boende för äldre, hälso-och sjukvård i hemmet, funktionsstöd och kortvårdsavdelning. Du hospiterar brett och får successivt utökat ansvar, allt utifrån din individuella utveckling. Programmet består av både teoretiska och praktiska delar, från förflyttningskunskap och hjälpmedel till kvalitetsregister och dokumentation, som utförs tillsammans med stöd från mentor och chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som nyligen har tagit examen som Sjuksköterska och har svensk sjuksköterskelegitimation. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. För tjänsten krävs även B-körkort för manuell växellåda.
Som person trivs du i samarbetet med kollegor och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du har förmågan att lyssna in, kommunicera och lösa konflikter eller samarbetssvårigheter på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmåga att arbetar strukturerat, planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är trygg och stabil person med god självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Vidare trivs du i en flexibel roll och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du ser möjligheter i förändring och bidrar med ett positivt, prestigelöst ochlösningsorienterat förhållningssätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Augusti 2026.
I denna rekrytering kan urval och intervjuer komma att ske löpande under ansökningsperionden.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332538/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Upplandsgatan 2 (visa karta
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641 36 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef tf förvaltningschef
Susanna Kullman susanna.kullman@katrineholm.se 0150-576 68 Jobbnummer
9990493