Trainee på fastighetsbolag - Meet a Group international AB - Logistikjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Meet a Group international AB

Meet a Group international AB / Logistikjobb / Stockholm2021-04-01Som trainee hos vår kund får du under ett års tid en unik insyn i att leda och utveckla företaget. Arbetsuppgifterna är mångskiftande och innebär att du får arbeta i hela vår verksamhet; inom förvaltning, projekt, transaktion, fastighetsutveckling och driva projekt med koppling till hållbarhet och lönsamhet.Inom traineeprogrammet handleds du av en mentor och flera av företagets engagerande ledare. Det finns en grundstruktur för praktikperioder samtidigt som du också förväntas vara drivande i din egen utveckling. Under året kommer du utöver att arbeta med det dagliga inom respektive område få driva egna verksamhetsutvecklingsprojekt och analyser.Vi ser gärna att du under traineeprogrammet har utgångspunkt på något av våra kontor i Stockholm, Uppsala, Västerås, Helsingborg eller Malmö. Eftersom företaget är ett geografiskt utspritt bolag med ortskontor från Malmö till Luleå hoppas vi att du kommer få chans att besöka och arbeta på några av dessa, vilket leder till stor insyn i vårt fastighetsbestånd och förståelse för hela vår verksamhet.Om vi på företaget trivs med dig och du trivs med oss finns goda möjligheter till en vidare tjänst inom vår förvaltningsorganisation efter traineeprogrammets slut.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-01Sista dag att ansöka är 2021-05-01Meet a Group international AB5670766