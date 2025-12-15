Trainee inom projektledning inriktning verksamhetsutveckling
2025-12-15
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom ditt specifika område.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Här berättar våra tidigare traineer om programmet och alla spännande studiebesök, utbildningar med mera som de har fått ta del av: Svenska kraftnäts traineeprogram | Svenska kraftnätPubliceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som junior projektledare inom verksamhetsutveckling kommer du under traineeåret få prova på olika roller, som delprojektledare, koordinator, uppdragsledare, förändringsledare eller workshopledare. Din utvecklingsresa formas utifrån din bakgrund, ditt intresse och din ambition och du kommer successivt att få mer ansvar och på sikt leda egna uppdrag. Vi kommer naturligtvis stötta dig i din utveckling och hos oss finns många erfarna kollegor att samråda med.
Våra projektledare initierar, driver, leder och/eller deltar i verksamhetsutvecklingsprojekt eller uppdrag över hela verket. Detta görs genom att ta en roll som projektledare, uppdragsledare eller delprojektledare, ofta med inslag av förändringsledning. I arbetet ingår även att samverka med enhetens övriga interna funktioner inom verksamhetsutveckling.
Som trainee hos oss tillhör du sektionen Verksamhetsutveckling som består av drygt trettio anställda medarbetare samt konsulter.
Vår sektion erbjuder verksamhetsutveckling som ett verksgemensamt stöd inom:
• Projektledning & Förändringsledning
• Processtyrning & Verksamhetsarkitektur
• Portfölj- och Projektstyrning
• Förvaltningsledning
I uppdraget ligger att säkerställa att vi samordnar samt nyttjar verkets samlade kompetens och resurser effektivt och tvärfunktionellt, inom ovan verksamhetsområden.
Om dig
Skallkrav
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt.
Du har en god samarbetsförmåga och är analytiskt lagd och du trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
För just denna roll lägger vi särskild vikt vid att du har ett starkt resultatfokus och i tydligt motiverade dialoger med andra kan skapa framdrift i dina projekt. Du behöver vara trygg i din egen och andras kompetens och kunna agera när en situation kräver handling. Du tycker om att ta dig an komplexa problem och hittar lösningar på både kort och lång sikt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startat ska du ha examen på magisternivå inom ekonomi, systemvetenskap, industriell ekonomi, civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens som myndigheten bedömer likvärdig. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
• Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Har kunskaper i eller har arbetat med beteendevetenskap/beteendeförändring, organisationsstyrning eller kommunikation.
• Erfarenhet av att planera och genomföra projekt eller motsvarande uppdrag.
• Erfarenhet av ledarskap/ledarroll.
Bra att veta
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan.
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50% i samråd med chef.
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret. I ordinarie roll kan det förekomma resor några gånger om året.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Viktiga datum under rekryteringsprocessen:
• Screeningstester sker under vecka 5.
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026.
• Intervju 1 sker under vecka 9-10.
Vid frågor om tjänsten kontakta Brit den Biggelaar 010-475 98 05. Rekryterande chef är Mikael Lundström 010-350 9066. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Charles 010-489 23 38. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
