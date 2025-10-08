Träindustriarbetare till Surewood Housing i Gullringen
Med hjälp av Montico söker nu Surewood Housing flera duktiga träindustriarbete till deras fina produktionsanläggning i Gullringen.
Här tillverkas husmoduler till radhus, flerbostadshus och loftgångshus. Klimatsmarta bostäder i trä som säljs till bostadsutvecklare över hela landet.
Som träindustriarbetare på Surewood Housing har du chansen att bli en viktig del i bolagets framtida utvecklig, eftersom fabriken har en väldigt hög produktionskapacitet och ambitioner att fortsätta växa.Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Anställningen är inledningsvis ett konsultuppdrag via Montico, där du blir uthyrd till Surewood Housing. Ambitionen är sedan att de efter sex månaders inhyrning ska ta över anställningen.
Som anställd på Montico får du vara en del en väletablerad och noggrann aktör som lägger stor vikt vid regelbundna besök på just Din arbetsplats. Din konsultchef finns alltid där för dig och är mån om att du trivs med ditt arbete och mår bra.Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av olika moment inom hus- och modulbyggnation och är uppdelat i flera stationer. I det dagliga arbetet ingår hantering av trämaterial, användning av lufttrycksverktyg så som spikpistol, skruvning, ritningsläsning. Traverskörning kan också förekomma.
Initialt är behovet på slutmontering, det vill säga arbete i sammansatta husmoduler. Uppgifterna kan exempelvis vara plattsättning, målning och andra färdigställande monteringsmoment. På sikt är tanken att man även ska kunna lära sig arbetet på de andra stationerna, som exempelvis förberedande arbete vid kapen eller arbete vid väggblock.
Arbetet är förlagt på dagtid med följande arbetstider:
Måndag-torsdag: 06.30 - 16.00
Fredag: 06.30 - 12.50
För att trivas hos på Surewood Hosuing är det viktigt att du trivs att arbeta i grupp, gillar ordning och reda samt vill bidra också till en god stämning på din arbetsplats. I takt med att utöka sin produktion är företaget måna om att få in medarbetare med en positiv inställning som hela tiden vill utvecklas.
Vi söker dig som
De grundläggande kraven för tjänsterna är:
• Gymnasieutbildning med relevant inriktning och/eller motsvarande kunskap via arbetserfarenhet
• Kunskap i ritningsläsning
• Vana att hantera exempelvis spikpistol, skruvdragare och andra tryckluftsverktyg
• Traversutbildning
• God svenska i tal och skrift
Personliga egenskaper som värdesätts högt är:
• Säkerhetsmedvetenhet
• Social kompetens
• Flexibilitet
• Samarbetsförmåga
• Noggrannhet
Varm välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Patrik Råsberg patrik.rasberg@montico.se 0140-59 90 32 Jobbnummer
9547803