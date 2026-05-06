Träindustriarbetare till Surewood Housing
Surewood Housing söker nu med hjälp av Montico förstärkning till sin fina produktionsanläggning i Gullringen.
Här tillverkas husmoduler till radhus, flerbostadshus och loftgångshus. Klimatsmarta bostäder i trä som säljs till bostadsutvecklare över hela landet.
Som träindustriarbetare på Surewood Housing har du chansen att bli en viktig del i bolagets framtida utveckling, eftersom fabriken har en väldigt hög produktionskapacitet och ambitioner att fortsätta växa.
Anställningen är inledningsvis ett konsultuppdrag via Montico, där du blir uthyrd till Surewood Housing. Ambitionen är sedan att de efter sex månaders inhyrning ska ta över anställningen.
Som anställd på Montico får du vara en del en väletablerad och noggrann aktör som lägger stor vikt vid regelbundna besök på just Din arbetsplats. Din konsultchef finns alltid där för dig och är mån om att du trivs med ditt arbete och mår bra.Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av olika moment inom hus- och modulbyggnation och är uppdelat i flera stationer. I det dagliga arbetet ingår ritningsläsning och användning av exempelvis tryckluftsverkyg och skruvdragare. Traverskörning kan också förekomma.
Uppgifterna kan exempelvis vara arbete vid i väggblock, innertak, målning och andra färdigställande monteringsmoment. På sikt är tanken att man ska kunna lära sig flera stationer för att kunna utvecklas i sitt arbete och uppnå en flexibilitet i produktionen.
Arbetet är förlagt på dagtid med följande arbetstider:
Måndag-torsdag: 06.30 - 16.00
Fredag: 06.30 - 12.50
För att trivas hos på Surewood Hosuing är det viktigt att du trivs att arbeta i grupp, gillar ordning och reda samt vill bidra också till en god stämning på din arbetsplats. I takt med att utöka sin produktion är företaget måna om att få in medarbetare med en positiv inställning som hela tiden vill utvecklas.
Vi söker dig som
De grundläggande kraven för tjänsterna är:
• Gymnasieutbildning med relevant inriktning och/eller motsvarande kunskap via arbetserfarenhet
• Kunskap i ritningsläsning
• Vana att hantera exempelvis spikpistol, skruvdragare och andra tryckluftsverktyg
• Traversutbildning
• God svenska i tal och skrift
Personliga egenskaper som värdesätts högt är:
• Säkerhetsmedvetenhet
• Social kompetens
• Flexibilitet
• Samarbetsförmåga
• Noggrannhet
Varm välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Södra Industrigatan 10 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Arbetsplats
Montico Kontakt
Patrik Råsberg patrik.rasberg@montico.se 0140-59 90 32 Jobbnummer
9894853