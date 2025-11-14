Träindustriarbetare till Nordingrå trä AB i Bönhamn
2025-11-14
Vill du arbeta med trä i en inspirerande miljö där hantverk möter klassiskt träindustriarbete?
Hos Nordingrå Trä AB i natursköna Bönhamn, mitt i Höga kustens hjärta, får du chansen att bli en del av ett engagerat och kompetent team med stark lokal förankring.Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Nordingrå Trä AB är en träindustri som tillverkar ett brett sortiment av träprodukter under eget varumärke. Våra produkter - såsom stolpar, pelare, räcken, konsoler, knoppar, lock och andra artiklar med snickarglädje - säljs via återförsäljare och nätsidor över hela landet.
Vi kombinerar traditionellt hantverk med klassiska produktionsmetoder och är stolta över vår kvalitet, flexibilitet och känsla för detaljer.Om tjänsten
Som träindustriarbetare hos oss kommer du främst att arbeta med att operera vår CNC-maskin, där vi tillverkar en mängd olika artiklar i trä såsom konsoler, hyllplan, snickarglädje, fönsterknektar mm.
Utöver det förekommer även andra arbetsuppgifter i produktionen såsom sågning, kapning, hyvling, slipning och packning.
Våra tider: 0645-1615 Mån-Tor, 0645-1300 Fre
Det här är en heltidstjänst, och vi har kollektivavtal med GS-facket (Träindustriavtalet).
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Om dig
Vi söker dig som trivs med ett praktiskt arbete och har ett genuint intresse för trä, produktion och hantverk och har god fysik.
Du har gärna erfarenhet från industri, mekanik, snickeri eller liknande verksamhet, men viktigast är att du är ambitiös, ansvarstagande är lätt att samarbeta med och vill utvecklas i din roll. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi tror att du är:
Stresstålig och lösnings orienterad
Samarbetsvillig och positiv
Flexibel och nyfiken på att lära dig nya saker
Noggrann och har lätt för att ta egna initiativ
Hos oss får du möjlighet att möta nya utmaningar och hitta kreativa lösningar varje vecka.
Vi rekryterar efter en modern filosofi och lägger stor vikt vid personliga egenskaper och attityd.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och utvecklande arbete i en stabil verksamhet
Ett glatt och kompetent gäng med god sammanhållning
En vacker arbetsmiljö i Bönhamn - mitt i Höga Kustens unika naturSå ansöker du
Plats: Bönhamn, Nordingrå
Skicka din ansökan till: tobias@nordingratra.com
Frågor? Kontakta Tobias Tagewall, 070 363 53 00
Tillträdesdag enligt ÖK
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
