Träindustriarbetare sökes till mindre träindustri i tillväxt
Klexab Exportemballage AB / Montörsjobb / Lomma
2025-09-24
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
Klexab Exportemballage AB i Lomma
Vi söker nu en träindustriarbetare till vår mindre men välfungerande träindustri som är specialiserad på tillverkning av pallar och emballagelösningar i massivträ och plywood.
Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team med bred erfarenhet, där kvalitet och ansvar står i fokus. Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och inte rädd för att ta i.

Publiceringsdatum: 2025-09-24

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Handspikning med tryckluftsdriven spikpistol
Kapning med kapsåg
Andra enklare maskinbearbetningsmoment inom träindustrin
Arbetet är fysiskt och innehåller både repeterande moment och tunga lyft, vilket gör att god fysik är en förutsättning för att trivas i rollen.
Vi söker dig som är:
Driven och arbetsam
Ansvarstagande och punktlig
Van vid fysiskt arbete och har uthållighet
Noggrann och har öga för detaljer
Krav på B-körkort
Du behöver även behärska svenska språket fullt ut i tal och skrift, då arbetet kräver förståelse för instruktioner och säkerhetsrutiner.
Om anställningen:
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Provanställning 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du bli en del av ett företag där din insats verkligen räknas? Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till jobbansokan@krp.se senast 2025-10-15.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
endast via e-post
E-post: jobbansökan@krp.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klexab Exportemballage AB
(org.nr 556496-2560) Jobbnummer
9525120