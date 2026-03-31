Trafikservicemedarbetare till Vägjobb i Sverige
2026-03-31
TSM, Vakt och Lots - Vägjobb i Sverige - Stockholm
Vill du ha ett jobb där säkerheten på våra vägar står i fokus?
Vi på Vägjobb i Sverige söker nu en engagerad TSM (Trafiksäkerhetsmedarbetare), Vakter och Lotsar för arbete på väg. Hos oss får du chansen att bidra till säkra arbetsplatser och tryggare trafikmiljöer - ett arbete som verkligen gör skillnad!Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Trafikdirigering: Leda och dirigera trafiken vid vägarbeten enligt gällande regler och säkerhetsföreskrifter.
Säkerhet: Skydda arbetsgruppen genom att sätta upp och underhålla avspärrningar och signaler.
Utrustning: Placera ut och hantera skyltar, signaler och kommunikationsutrustning.
Lotsning: Köra lotsfordon och vägleda trafiken säkert genom arbetsområden.
Rapportering: Rapportera avvikelser, olyckor eller hinder samt delta i säkerhetsmöten.
Vi söker dig som har
Giltigt B-körkort (manuell växellåda).
Behärska svenska i tal och skrift.
Är ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten.
Har god kommunikationsförmåga och trivs med teamwork.
Klarar av att arbeta lugnt och metodiskt även i stressiga situationer.
Meriterande
C-Körkort
Genomgått Arbete på vägOm tjänsten
Tjänsten är en timanställning.
Arbetet sker mestadels utomhus i varierande väder och är fysiskt krävande.
Arbetstiderna är förlagda mellan 07:00-16:00 men kvälls och nattpass förekommer.
Företagskläder och skyddsutrustning tillhandahålls av Vägjobb.
Vi följer SEKOs väg- och banavtal. Så ansöker du
Sista ansökningsdagen är 2026-05-15 Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. I samband med din ansökan ber vi dig också att beställa ett registerutdrag ur belastningsregistret som du tar med dig vid eventuell intervju i ett oöppnat brev. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För mer information: Elisabeth Jaeger, elisabeth.jaeger@vagjobb.se
Om Vägjobb
Som medarbetare är du en del av Team Vägjobb där vi eftersträvar en trygg arbetssituation och gemenskap med respekt för individen. Sedan år 2005 har vi varit drivande i arbetet med att skapa trygghet för personal och trafikanter vid arbeten i trafikmiljö.
Vägjobb rekryterar gärna internt vilket skapar möjligheter att utvecklas och växa i en organisation med korta beslutsvägar.
Besök gärna vår hemsida för mer information.www.vagjobb.se Ersättning
Beroende på erfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vägjobb i Sverige AB
(org.nr 556678-5407), https://vagjobb.se/
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
För detta jobb krävs körkort.
Elisabeth Jaeger elisabeth.jaeger@vagjobb.se
