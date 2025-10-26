Trafiksamordnare till samhällsbyggnadskontoret
2025-10-26
Vill du vara med och forma framtidens Norrköping? Då kan du vara vår nya trafiksamordnare!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Enheten gata och trafik ligger under avdelningen drift och underhåll på samhällsbyggnadskontoret. Vi arbetar med att underhålla och förbättra stadsmiljön, så som gatufrågor som asfalt och vägmärken men även buller, luftmiljö och tillgänglighet. Vi har även en parkeringsgrupp som i huvudsak arbetar med parkeringsövervakning och som säkerställer framkomlighet och en god trafikmiljö för alla.
Norrköping är en stad i förändring och just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med stora investeringar i infrastruktur och samhällsbyggnad. Vi söker en driven och strategisk trafiksamordnare som vill bidra till att skapa smidiga trafiklösningar, minska störningar och stärka kommunikationen med invånare och aktörer under denna intensiva period.
Vi söker nu en trafiksamordnare på enheten gata och trafik där du får en central roll i att skapa överblick och struktur i en växande stad. Din insats blir avgörande för att förbättra samordningen mellan projekt, säkerställa effektiva arbetsflöden och bidra till en hållbar trafikplanering som fungerar för alla.
Du får chansen att påverka stadens utveckling och bidra till en bättre trafikmiljö för invånare och besökare. Du arbetar nära engagerade kollegor och externa aktörer i en kreativ och utvecklande arbetsmiljö. Publiceringsdatum2025-10-26Arbetsuppgifter
I rollen som trafiksamordnare ansvarar du för att skapa och förvalta en övergripande bild av både kommande och pågående arbeten och projekt, bland annat genom att upprätthålla en samordningskarta.
Du leder mötesforum för såväl intern som extern samordning och deltar i långsiktiga planeringsforum där du representerar kommunens intressen. En viktig del av arbetet är att föreslå prioriteringar och tidsstyrningar för olika projekt, i syfte att möjliggöra samförläggning och minimera trafikstörningar.
Vid behov beställer och genomför du trafiksimuleringar och kapacitetsberäkningar. Du samverkar också med kommunikatörer och blåljusorganisationer för att säkerställa tydlig och korrekt information om trafikpåverkan.
I större projekt har du en viktig roll och ser till att trafikstörningsperspektivet integreras i planeringen. I rollen ingår det även att hantera frågor från media och sammanställa årlig information om arbeten och trafikpåverkan till både politiker och medborgare.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsplanering, trafikplanering, infrastruktur eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har minst tre års erfarenhet av arbete inom trafik- eller projektplanering, gärna med inriktning på samordning. Du har god förståelse för trafikplanering och hantering av trafikstörningar i urbana miljöer, samt erfarenhet av att leda möten och driva samverkansforum.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i kommunal eller offentlig sektor, certifiering inom projektledning eller kunskap om TA-planer och trafikomläggningar.
Du är van vid att arbeta med GIS eller andra digitala verktyg för visualisering och samordning av projekt.
Din kommunikativa förmåga är stark och du är van vid att hålla andra uppdaterade med information, samtidigt som du tar hänsyn till andras åsikter och perspektiv. Du har lätt för att hantera komplexa frågor på ett strategiskt och lösningsorienterat sätt och fattar beslut utifrån tydliga och rationella skäl.
Du är medveten om och förstår organisationens struktur, politik och målsättningar och överväger vilken inverkan dessa kan ha på olika situationer och frågor.
Som person är du samarbetsinriktad och bidrar med kunskap och information till teamet. Du är flexibel och mottaglig för förändringar och nya arbetssätt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 17 november
Kontakt: T.f enhetschef Maria Larsson, 011-151598, maria.larsson2@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
