Trafiksamordnare till avdelning Trafikomläggning
Västtrafik AB, Affärsområde Spårbunden trafik & Leverans, Trafikomläggning
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Västtrafik AB, Affärsområde Spårbunden trafik & Leverans, Trafikomläggning i Göteborg
Vill du vara en del av en verksamhet som är en förutsättning för att samhället ska fungera? Vill du vara med och göra hållbart resande till norm? Nu söker vi två trafiksamordnare till avdelning Trafikomläggning vars främsta uppgift är att samordna och koordinera information vid förändringar i trafiken.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen.
Rollen
I rollen som Trafiksamordnare är samordning, planering och koordinering av information vid förändringar i trafiken en viktig arbetsuppgift. Tillsammans med övriga kollegor på avdelningen arbetar du för att säkra framkomligheten för kollektivtrafiken vid trafikomläggningar under evenemang, spår-, ban- och vägararbeten. Du är med och planerar och koordinerar genomförandet av omläggningarna och tar fram informationsunderlag till kunder och trafikföretag om hur en trafikförändring kommer att påverka dem. Detta innebär att du deltar i planeringsmöten och forum, du kommer att samarbeta med entreprenörer som utför arbeten men även föra en dialog och samarbeta med andra partner, så som Stadsmiljöförvaltningen på Göteborgs stad, Trafikverket samt andra kommuner inom Västra Götalandsregionen gällande trafikförändringar.
Västtrafik som arbetsplats
Vi är många som jobbar på Västtrafik, med olika bakgrund och kompetens. Gemensamt har vi ett stort engagemang och en gemensam vision, en framtid där hållbart resande är en norm. Det händer alltid mycket hos oss. Vi växer och utvecklas i samklang med vad våra resenärer och samhället kräver av oss. Vi är vakna och nyfikna och i ständig förändring. Samtidigt har vi en arbetsplats med möjlighet till utveckling och fördjupning som erbjuder trygghet, stabilitet och goda förmåner.
Vem är du?
Våra medarbetare är olika. Alla behövs. Vi vet att olikheter berikar oss och gör oss bättre. Vill du vara med och utveckla det hållbara resandet i Västra Götaland? Då tror vi att du passar hos oss.
Som person är du driven och strukturerad och mycket bra på att skapa välfungerande samarbeten internt samt med externa parter. För att lyckas i rollen behöver du kunna vara tydlig och klara av att ta beslut. Du tycker om att samarbeta med många olika människor och gillar att hantera dagliga förändringar. Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Vi ser att du har erfarenhet av arbete med kollektivtrafik samt en god kommunikativ förmåga då stor del av arbetet handlar om information och kommunikation i digitala kanaler samt i tryckt material. För att lyckas i rollen har du en god förmåga att ta till dig och analysera förändringar i trafiken. Du behöver ha erfarenhet från arbete i Office-paketet och har du dessutom erfarenhet från arbete med IT-systemen CTS Traffic Studio, Indesign och Filemaker ser vi det som ett stort plus. Du har relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Körkort är ett krav.
Villkor och ansökan
Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Vi möjliggör ett flexibelt arbetsliv.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Placeringsort i Göteborg på Regionens Hus.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Tammo Oveissi, på tel. 010-434 51 48, eller via epost tammo.oveissi@vasttrafik.se
Vi ser fram emot din ansökan dock senast den 7 september 2025. Vänta inte med din ansökan. Urval kommer att ske löpande.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
