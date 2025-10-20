Trafikledare sökes - ta plats i ett av Nordens ledande logistikteam

Posti Logistics Staffing AB / Logistikjobb / Helsingborg
2025-10-20


Publiceringsdatum
2025-10-20

Dina arbetsuppgifter
Är du den som alltid har koll på läget, även när allt rör på sig? Gillar du att kombinera struktur med snabb problemlösning? Då kan det vara dig vi söker!

Vi är en väletablerad aktör inom logistik och transport och just nu söker vi en engagerad trafikledare. Du får vara navet i ett system som varje dag ser till att gods når fram - i tid, på rätt sätt och med nöjda kunder som resultat.

• Som trafikledare ansvarar du för den dagliga planeringen och optimeringen av våra transporter. Det innebär:
• Trafikplanering och koordinering av inrikes- och utrikestransporter
• Kontinuerlig kontakt med chaufförer, kunder och samarbetspartners
• Löpande problemlösning och snabba beslut när förutsättningarna förändras
• Kvalitetssäkring och dokumentation av genomförda transporter

Ort: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelse

Profil
Vi tror att du:
• Har erfarenhet från transportbranschen, gärna som trafikledare eller liknande roll
• Är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att ha många bollar i luften
• Har god datorvana och gärna kunskap i system för transportplanering
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Vad vi erbjuder:
• Du blir en del av en trygg arbetsgivare med stark tillväxt och tydligt fokus på framtidens logistiklösningar. Teamet arbetar med högt tempo, mycket ansvar och stort hjärta. Du får möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där du gör skillnad - varje dag.

Känner du igen dig? Då ser vi fram emot att höra från dig!
• Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4836".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Kontakt
Sabina Hamzic
sabina.hamzic@posti.com

Jobbnummer
9565883

