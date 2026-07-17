Trafikledare och transportadministratör till turistbussverksamhet
Kristianstad Taxi & Buss Aktiebolag / Logistikjobb / Kristianstad Visa alla logistikjobb i Kristianstad
2026-07-17
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Ort: Kristianstad
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Provanställning
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi befinner oss i en växande fas och söker nu en erfaren, engagerad och lösningsorienterad trafikledare och transportadministratör till vår turistbussverksamhet i Kristianstad.
Det är en varierad och ansvarsfull roll för dig som trivs med att hålla många bollar i luften och som kan arbeta självständigt i en verksamhet där planeringen ibland behöver ändras snabbt. Vi har ett stort behov av förstärkning och söker därför någon som kan komma in i arbetet och bidra från start.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Trafikledning och bemanning av turistbussar
Planering av förare, fordon och körningar
Hantering och uppföljning av kör- och vilotider
Arbete i IDHA Online
Framtagning och hantering av offerter för busstransporter
Bokningar, kundkontakt och löpande administration
Kontroll av att bussarna är i ordning inför körningar
Bokning och samordning av service, reparationer och underhåll vid behov
Kontakt med förare, verkstäder, kunder och samarbetspartner
Övrigt förekommande kontorsarbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet av trafikledning, transportledning eller liknande arbete
Har god kunskap om kör- och vilotidsregler
Har D-körkort
Har mycket god datorvana
Är strukturerad, stresstålig och lösningsorienterad
Kan prioritera och fatta beslut när förutsättningarna snabbt förändras
Är serviceinriktad och kommunicerar tydligt med både förare och kunder
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för den dagliga planeringen
Eftersom vi behöver förstärkning omgående är det viktigt att du har relevant erfarenhet och snabbt kan sätta dig in i arbetsuppgifterna.
Meriterande
DE-körkort
Erfarenhet av turistbussverksamhet
Erfarenhet av IDHA Online
God vana av Microsoft Office-paketet
Erfarenhet av offertarbete och kundkontakt
Erfarenhet av fordonsplanering och samordning av service
Vi erbjuder
Du blir en viktig del av en växande verksamhet med varierande arbetsdagar, nära samarbete och möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner. Rollen passar dig som uppskattar ett högt tempo och tycker om att lösa både planerade och oförutsedda uppgifter.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till maria@kristianstadbuss.se
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Mia 0734120150 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: maria@kristianstadbuss.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstad Taxi & Buss Aktiebolag
(org.nr 556635-7645), https://www.kristianstadbuss.se/
291 25 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005748