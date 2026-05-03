Trafiklärare sökes till Allé Trafikskola
2026-05-03
Vi är ett glatt och engagerat team som söker en trafiklärare som vill vara med och utveckla våra elever på vägen mot körkort.
Om jobbet
Som trafiklärare hos oss arbetar du med körkortsutbildning för B-behörighet. Du planerar och genomför körlektioner samt följer upp elevernas utveckling.
Vi söker dig som:
Är utbildad trafiklärare och godkänd av Transportstyrelsen
Är självgående och trygg i din yrkesroll
Är lyhörd och har god kommunikationsförmåga
Är pedagogisk och har ett professionellt bemötande
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö med bra sammanhållning
Möjlighet att utvecklas i yrket
Flexibla arbetstider
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: alletrafikskola@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allé Trafikskola AB
(org.nr 559384-2601), https://alletrafikskola.se/
Kista Alléväg 12 (visa karta
)
164 55 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9887716