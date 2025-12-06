Trafiklärare sökes Norrmalms Trafikskola, Skövde
2025-12-06
Är du utbildad trafiklärare med engagemang för trafiksäkerhet? Vi söker en driven kollega som vill vara med och utveckla framtidens trygga förare.Publiceringsdatum2025-12-06Om företaget
Norrmalms Trafikskola har funnits sedan 2014 och erbjuder en stabil och trevlig arbetsmiljö med stark gemenskap.
Vi söker dig som
Är utbildad trafiklärare
Trivs med att arbeta med människor
Är engagerad och vill bidra till ökad trafiksäkerhet
Meriterande med tidigare erfarenhet
Anställning
Provanställning 3 månader, möjlighet till fast tjänst
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!
0760702473 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: Fawazaljaja@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan - Trafiklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fawaz Trafikskola AB
(org.nr 559508-6785)
Mariestadsvägen 86 (visa karta
)
549 56 SKÖVDE Arbetsplats
Norrmalms Trafikskola Jobbnummer
9632126