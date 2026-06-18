Trafikkoordinator sökes till bolag inom logistik i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med transportplanering i en roll med många kontaktytor, och har möjlighet till en start omgående? Då kan detta vara rollen för dig.
I rollen kommer du att arbeta med daglig planering och koordinering av transporter runt om i Europa och se till att dessa flyter på enligt plan. Du har kontakt med både kunder och transportörer och ser till att bokningar hanteras korrekt. Vid eventuella avvikelser är du den som följer upp och hittar lösningar.
Arbetet innefattar bland annat att ta emot transportbokningar via mejl, registrera dessa i system, samt följa upp leveranser. Du kommer även ha löpande dialog med kunder kring status och eventuella förändringar.
Detta är ett konsultuppdrag med arbetstider under dagtid, måndag till fredag. Starten är omgående och tjänsten sträcker sig till slutet av året, med möjlighet till förlängning. Du blir anställd av oss och arbetar hos kund i Malmö.
DETTA SÖKER VI
Detta söker vi:
Person med tidigare erfarenhet inom speditions- och transportbranschen samt utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande.
Det krävs att du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift, då engelska är koncernspråk. Du behärskar även svenska obehindrat i såväl tal som skrift. Tyska eller spanska är meriterande.
Goda kunskaper i Officepaketet, samt vana av att arbeta i olika IT-system.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och flexibel. Du trivs i en roll där det händer mycket och där du behöver prioritera om under dagen. Du är en lagspelare, som har lätt för att samarbeta och är trygg i kontakten med både kunder och leverantörer. Du sätter alltid kundens bästa i fokus!
Låter detta som tjänsten för dig? Vi jobbar med löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Grynbodgatan 3 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9971313