Trafikingenjör till Trafik och tillståndsenheten
2025-09-19
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Här kombinerar du samhällsnytta med professionell utveckling och blir en viktig del i att skapa trygga och hållbara trafiklösningar för framtiden. Genom att bidra till trygga och tillgängliga trafikmiljöer för alla som rör sig i kommunen gör du verklig skillnad i människors vardag.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du brett med trafik- och parkeringsfrågor där du bland annat ansvarar för trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, transportdispenser, vägvisning och reglering. Du blir en viktig del i arbetet med att utveckla och förbättra trafikmiljön - både för dagens behov och för framtidens utmaningar.
Arbetet kombinerar självständiga uppgifter med nära samarbete tillsammans med kollegor, andra förvaltningar och externa aktörer. Det ger dig möjlighet att bidra med din kompetens i såväl strategiska frågor som i praktiska lösningar som påverkar människors vardag.
Du bidrar till att skapa trygga och tillgängliga trafikmiljöer för alla som rör sig i kommunen. Rollen innebär att du analyserar och handlägger olika typer av ärenden samt ger service och stöd till både medborgare och samarbetspartners.
Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med utveckling av trafik- och parkeringsområdet. Därför får du också möjlighet att delta i projekt, vara med i utvecklingsarbete och bidra med din kompetens i viktiga samhällsfrågor.
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom exempelvis samhällsplanering, väg- och trafik eller stadsbyggnad. Har du istället byggt upp din kompetens genom flera års relevant arbetslivserfarenhet ser vi det som likvärdigt.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda digitala färdigheter och en vana att arbeta i olika system. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift, och eftersom tjänsten innebär resor krävs också B-körkort. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter eller annan myndighetsutövning kommer du snabbt att känna dig hemma i rollen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunal eller statlig förvaltning samt kännedom om lagar och regelverk inom trafik- och parkeringsområdet.
Som person är du trygg och stabil, med en god självinsikt. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade omständigheter, men också beslutsam när det krävs. Du har förmågan att analysera och lösa komplexa problem, planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt och sätter upp realistiska tidsramar. Eftersom rollen innebär många kontakter värdesätter vi även din relationsskapande förmåga - du är social, utåtriktad och trivs med att bygga och underhålla yrkesmässiga relationer.
Vi erbjuder
Trafik och tillståndsenheten är en del av teknik och fastighetsförvaltningen och består av två avdelningar: Parkeringsservice och Myndighetsservice.
Den här tjänsten är placerad på avdelningen Myndighetsservice.Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsgrupp som tillsammans arbetar för att skapa en välfungerande vardag för kommunens invånare. Här får du både ansvar och stöd, och möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen av framtidens trafik- och parkeringsmiljö.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
