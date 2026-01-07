Trafikingenjör till Svevias TA-depå - Göteborg
2026-01-07
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Nu söker vi en Trafikingenjör med placering på vårt regionkontor på Grimboåsen, Göteborg . Vår affär är en viktig pusselbit i satsningen mot säkra arbetsplatser och en trygg trafikmiljö. Vi söker nu dig, som precis som vi - brinner för säkerhet på väg!
Om uppdraget som Trafikingenjör
I denna rollen ansvara du för planering, tillståndshantering och uppföljning av trafikanordningar i projekt. Rollen är central för att säkerställa säkerhet, kostnadseffektivitet och regelefterlevnad vid arbeten på väg.
Du kommer exempelvis att arbeta med:
TA-planer: Utarbeta och granska trafikanordningsplaner för byggprojekt, inklusive skyltning och avspärrningar. Säkerställa att planerna uppfyller lagkrav och bidrar till en säker arbetsmiljö.
Tillståndshantering: Sköta kontakten med myndigheter och hantera tillstånd kopplat till trafikanordningar.
Kalkyl och anbud: Stödja kalkyl- och offertarbete med kostnadseffektiva lösningar.
Säkerhet och arbetsmiljö: Ge råd och stöd kring säkerhet på vägarbetsplatser och se till att krav enligt Arbete på väg och arbetsmiljölagstiftning följs.
Administration och uppföljning: Stödja projektledningen med administration, handläggning och uppföljning av tid, kostnad, kvalitet och risker.
Vem är du?
Du har tidigare har erfarenhet av att utarbeta och granska TA-planer, vi ser även att du är van vid tillståndshantering mot myndighet föredrags vis Trafikverket och Göteborgs Stad. Som person är du problemlösande och utifrån din förmåga att strukturerar och planerar har du ett lösningsfokus samtidigt som du ser samarbete med såväl kollegor som beställare som en naturlig del av din roll.
B-körkort och att du är flytande i svenska, såväl tal som skrift är ett krav.
Meriterande:
Har erfarenhet av kalkyl- och anbudsarbete inom trafikanordningar.
Relevant utbildning inom bygg, anläggning eller trafikplanering.
Kompetens inom Arbete på väg (enligt Trafikverkets krav).
God förståelse för arbetsmiljölagstiftning och säkerhetskrav.
Denna roll är en av två roller som vi just nu rekryterar till vår TA-organisation i Göteborgsområdet. Vi söker även en Arbetsledare till vår verksamhet - här kan du läsa mer om den rollen.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan som senast den 25 januari, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Royne Larsson på royne.larsson@svevia.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Caroline Wallin, Talent Acquisition Business Partner på caroline.wallin@svevia.se
.
