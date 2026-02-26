Trafikingenjör till Projekt och Trafikenheten
2026-02-26
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsplanering, näringslivsutveckling och tillväxt i kommunen. Vi ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen och vår verksamhet omfattar stadsplanering, infrastruktur, mark och exploatering, bygglov, miljö och klimat samt näringslivsfrågor.
Hos oss ges du möjligt att aktivt bidra till utvecklingen av en attraktiv, trygg och hållbar stad. Välkommen med din ansökan till enheten Projekt och trafik!
Samhällsbyggnadsförvaltningens projekt och trafikenhet ansvarar för utveckling, gestaltning, projektering och byggnation i befintliga offentliga miljöer och nya exploateringsområden. Enheten är beredningsorgan åt väghållningsmyndighet och trafiknämnd. Det innefattar arbete inom kommunplanens områden: Ökad trygghet & säkerhet , Klimatsmart & hållbar kommun, Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer samt myndighetsutövning av trafik .
Katrineholms kommun söker nu en engagerad trafikingenjör som vill vara en del av samhällsplaneringen och bidra till att våra invånare får en säker, hållbar och välfungerande trafikmiljö.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som trafikingenjör blir du en central del i kommunens arbete med trafiksäkerhet, framkomlighet och trafikutveckling inom alla trafikslag. Rollen kombinerar praktisk hantering av trafikfrågor med en viss del strategiskt arbete och innebär bred kontakt med både invånare, entreprenörer och samarbetspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Granska, godkänna och följa upp TA planer, grävtillstånd och upplåtelse av offentlig plats
* Styra utvecklingen av trafikregleringen i staden genom att utreda och besluta tillfälliga och permanenta lokala trafikföreskrifter (LTF)
* Handlägga trafikdispenser för t.ex. tung trafik
* Följa upp och styra parkeringsbevakningsavtalet för parkeringsövervakning och hantera flyttning av fordon
* Hantera bidrag till enskilda vägar
* Utreda och beställa vägvisning för cykeltrafik och biltrafik samt förbättringar av skyltning/trafikreglering etc
* Vara beredningsorgan åt väghållningsmyndighet och trafiknämnd, samordna trafiksäkerhetsarbetet i kommunen
* Säkerställa en tillgänglig trafikmiljö och vara förvaltningens representant i Funktionsrättsrådet
* Ansvara för kommunens arbete och kontakt med Trafikverket gällande NVDB (Nationella VägDataBasen)
* Ansvara för trafikmätningar, analys och uppföljning av olycksstatistik, trafikutveckling och trafikprognoser inom alla trafikslag
* Ta fram svarsunderlag till synpunkter och medborgarförslag inom trafikområdet och svara på remisser från bygglov, Länsstyrelsen och Polis gällande markupplåtelser för begagnande offentlig plats
* Granska utredningar och projekteringar av infrastruktur & allmän platsmark ur ett trafikperspektiv och ge internt stöd kring trafikfrågor
* Verka för att trafikreglering, utformning och påverkansarbete går hand i hand, för bästa möjliga trafikmiljö som når målen enligt kommunens styrdokument (ÖP, Trafikstrategi, GC-plan och kommunplan)
* Bidra till utvecklingen av hållbara mobilitetslösningar och ibland vara en del i arbetet med kommunens detaljplaner, exploateringar och stadsutveckling
Övriga förekommande arbetsuppgifter på förvaltningen kan komma att ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning exempelvis inom samhällsbyggnad, trafik- och samhällsplanering, väg- och vattenbyggnad eller likande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete och trafikplanering, trafikteknik och arbete på väg. Du kan uttrycka dig mycket bra i både tal och skrift på svenska. Goda IT-kunskaper är avgörande för tjänsten, och det är meriterande om du har jobbat med system för GIS och LTF. B-körkort är meriterande men inte ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande uppdrag samt att du har erfarenhet av arbete som beställare inom kommunal väghållning, har arbetat med trafikreglering, LTF-processer, TA-planer och parkeringsövervakning.
Du är initiativtagande och trivs med att ta ansvar för att driva utveckling och förändring. Din analytiska förmåga gör att du kan identifiera möjligheter och utmaningar, samtidigt som du är lösningsorienterad och kommunikativ och pedagogisk i ditt arbetssätt. Du är trygg i att fatta beslut, arbetar strukturerat och kan hantera flera ärenden parallellt. Du trivs i en roll där du tar initiativ och kombinerar analys, samarbete och dialog. Vidare har du ett strategiskt synsätt, omsätter visioner till konkreta insatser och planerar de aktiviteter som krävs för att nå långsiktiga mål.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
