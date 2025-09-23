Trafikingenjör Ta-planer till Trafikkontoret, Stockholms stad
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Har du ett intresse för TA-planer? Vill du bidra till samhällsnytta samtidigt som du bygger din karriär och lär dig mer om myndighetsutövning och offentlig verksamhet?
Vi söker nu en trafikingenjör för ett vikariat om ca 9 mån som ska handlägga TA-planer.
I denna roll har du ett viktigt uppdrag att bidra till att minimera störningar i framkomligheten för Stockholmarnas bästa. Tjänsten passar dig som är nyfiken och engagerad och som trivs med en omväxlande vardag och att ta dig an nya utmaningar.
Vi erbjuder
Du kommer att tillhöra enheten Norr som ansvarar för bygg- och anläggningsrelaterade tillstånd, såsom TA-planer, schakt och markupplåtelser men har även ansvaret för den strategiska samordningen av trafikstörande arbeten i staden, markavtal, urban luftmobilitet och laddinfrastruktur på gatumark. Hos oss arbetar totalt 16 medarbetare.
Du blir en del av en arbetsplats som präglas av en god arbetsmiljö med ett nära samarbete mellan medarbetarna. Hos oss får du möjlighet att planera och styra din egen tid och tillsammans med dina kollegor bidra till ett bättre Stockholm. Möjlighet att kunna vara med och påverka rollens utformning finns.
Vår arbetsplats ligger centralt i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, bara några minuters promenad från centralstationen.
Därutöver erbjuder vi dig goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, bra flextidsvillkor, växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet och möjlighet att arbeta hemifrån två dagar/vecka om arbetet tillåter. Läs gärna mer om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
Som trafikingenjör i denna roll kommer du att handlägga TA-planer för stadens pågående gatuarbeten. Du kommer vara en del av ett team av trafikingenjörer och ansvara för ett geografiskt område. Eftersom enheten svarar för hela stadens räkning har du många kontakter med andra enheter, avdelningar och förvaltningar inom staden. Du har även kontakt med tillståndshavare, sökande och medborgare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
akademisk examen från högskola eller universitet inom relevant teknisk utbildning eller samhällsplanering alternativt annan relevant utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdigt
aktuell arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant område, som exempelvis handläggare på kommun eller statlig myndighet
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av TA-planer.
Personliga förmågor och färdigheter
Vi söker dig som är nyfiken och engagerad och som vill utvecklas vidare tillsammans med oss! För att lyckas väl i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta och vara positiv till att ta dig an nya utmaningar. Du har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Sist men inte minst krävs ett gott omdöme genom att kunna väga samman komplex information och utifrån det göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-23Övrig information
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
För att stärka fokus på de kompetenser som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå ifrån ditt CV och ett antal urvalsfrågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
I denna rekrytering kommer tester att ingå som en del i bedömningen i samband med urval.
Tjänsten är ett vikariat om ca 9 mån på heltid.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Tillstånd, Norr Kontakt
Henrik Axelsson henrik.axelsson@stockholm.se 08-50826045 Jobbnummer
9523025