Trafikingenjör med samordnaransvar till Alingsås kommun
Adecco Sweden AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Trafikingenjör med samordnaransvar till Alingsås kommun
Har du en bred förståelse och erfarenhet som Trafikingenjör och skulle vilja axla ett samordningsansvar?
Om arbetsplatsen:
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås.
Stadsmiljöavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre enheter: Trafik och park, Projekt samt Teknisk service. Vi ansvarar för hela processen kring kommunens offentliga utemiljö - från planering och utformning till anläggning, drift och underhåll - för både gröna och hårdgjorda ytor. Vi är också väghållare för kommunala vägar.
Trafik- och parkenheten, där tjänsten som trafikingenjör med samordnaransvar är placerad, består av cirka 14 medarbetare. Enheten ansvarar för strategiska planer, tidig utformning av utemiljöer och fungerar som beställare gentemot Projekt- och Teknikenheterna. Vi hanterar även myndighetsutövning inom lokala trafikföreskrifter, grävtillstånd, trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd m.m., samt arbetar aktivt med frågor inom trafiksäkerhet, tillgänglighet, hållbart resande, belysning och kollektivtrafik.
Alingsås växer och vi har flera spännande projekt på gång. Bland de större märks utvecklingen av Bälinge företagspark (ca 80 hektar verksamhetsmark), fortsatt utbyggnad av Stadsskogen, samt framtida utveckling av Mjörnstranden - ett uppskattat naturområde som planeras för bostäder, rekreation och biologisk mångfald. Även Alingsås stationsområde är under uppstart, med fokus på trafiklösningar och nya park- och grönytor.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bland annat:
• En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utveckla stadsmiljön i Alingsås.
• Spännande och varierande arbetsuppgifter inom både små och stora projekt.
• Goda utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Möjlighet att delvis arbeta på distans
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Övergripande arbetsområde är samhällsutveckling, tillgänglighet och framkomlighet i trafikmiljön samt trafiksäkerhet.
Vi söker nu en trafikingenjör som även får en samordnande roll för hela trafikgruppen, både inom myndighetsutövningen och trafikplaneringen. I den rollen ingår bland annat att vara stöd för såväl kollegor som chef i arbetsplanering och -fördelning samt att ha en övergripande kännedom om status på olika projekt eller andra ärenden av större dignitet inom trafik- och myndighetsområdet.
Som trafikingenjör kommer du arbeta med bland annat:
• Analys av trafikflöden och trafiksäkerhetsrisker samt ge åtgärdsförslag på utformning av vägmarkeringar, vägmärken och vägvisning av trafik.
• Hantering av komplexa utredningar utifrån behov av lokala styrande dokument och inkomna synpunkter samt ge remissvar inom trafikområdet till myndigheter.
• Agera rådgivande expert i våra byggprojekt kopplat till trafikomledning, vägmärken etc.
• Ansvara för parkeringsfrågor och vara kommunens kontaktperson till entreprenör för parkeringsövervakning.
• Deltagande i samverkansforum med andra förvaltningar och näringsliv samt i regionalt trafikingenjörsnätverk.
• Föredragning av ärenden inför politisk nämnd.
• Hantering av synpunkter från allmänhet, näringsliv, föreningsliv etc.
• Stödja och utföra viss handläggning inom trafikområdet, bland annat lokala trafikföreskrifter.
Erfarenhet och kompetensKvalifikationer
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet som trafikingenjör eller i liknande roll.
• B-körkort.
• Har vana av att arbeta med Officepaketet.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Är väl förtrogen med trafikförordningen samt lagstiftning kring relevant myndighetsutövning.
• God erfarenhet av att arbeta med trafikfrågor i rollen som trafikingenjör/trafiksamordnare.
• Arbetat med myndighetsutövning inom lokala trafikföreskrifter.
• Är väl insatt i trafiksäkerhetshöjande arbete och parkeringsövervakning.
Meriterande
• Erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation samt offentlig sektor.
• Erfarenhet av samordnande roll alternativt ledande roll eller projektledare.
• Har utfört utredningar eller tagit fram andra styrande dokument inom trafikområdet.Utbildningsbakgrund
Vi söker dig som är civilingenjör eller har högskoleutbildning inom trafik/samhällsplanering, teknisk utbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg person med djup yrkeskunskap inom området som du gärna delar med dig av. Du är strukturerad, kommunikativ och bidrar till en god gruppdynamik. Du är en kollega som inte bara hittar hållbara, attraktiva och trafiksäkra lösningar, utan som också sprider positiv energi längs vägarna. En kreativ och flexibel person som tar initiativ och ser möjligheter i varje utmaning.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 2025-08-24.
Alingsås har valt att samarbeta med Adecco i den här rekryteringen och senior rekryteringskonsult Stefan Wangdell. Stefan.wangdell@adecco.se
076-138 48 17 Ansök via http://www.adecco.se
alla bilagor skall vara i PDF-format.
För mer information om tjänsten, kontakta:
Louice Norén, Avdelningschef Stadsmiljö 0322-61 67 18
Kristina Timdahl, Ordförande & Huvudskyddsombud Vision Alingsåsavdelningen, 0322-61 70 03 kristina.timdahl@alingsas.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Stefan Wangdell +46761384817 Jobbnummer
9450588