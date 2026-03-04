Trafikingenjör inom lokala trafikföreskrifter och trafiksäkerhet
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en trafikingenjör för ett konsultuppdrag i en kommunal verksamhet med behov av kvalificerat, operativt stöd inom trafikområdet. Uppdraget innebär nära samarbete med kommunens trafikansvariga och fokus ligger på hantering av lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhet samt löpande trafikrelaterade frågor. Du arbetar strukturerat och levererar skriftliga underlag och beslutsstöd enligt verksamhetens mallar och rutiner.
ArbetsuppgifterTa fram, revidera, upphäva och uppdatera lokala trafikföreskrifter samt publicera/leverera till Svensk trafikföreskriftssamlings webbplats.
Ta fram beslutsunderlag och framställningar för ärenden som kräver politiska beslut, särskilt hastighetsföreskrifter som ska behandlas i nämnd.
Stötta kommunens trafikansvariga genom handläggning av ärenden samt analyser och bedömningar i trafikfrågor.
Besvara medborgarfrågor kopplat till trafik, trafiksäkerhet, framkomlighet och regleringar.
Påbörja inventering och översyn av kommunens lokala trafikföreskrifter och identifiera behov av revidering, upphävande eller nya föreskrifter.
Hantera trafikregleringar i nya exploateringsområden, exempelvis hastighet, väjningsplikt, parkering och andra lokala regleringar.
KravErfarenhet av kommunal teknisk förvaltning.
Flerårig erfarenhet som trafikingenjör eller motsvarande i kommunal verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram, revidera, upphäva och publicera LTF.
Erfarenhet av arbete med NVDB och andra nationella eller regionala trafik- och vägdatasystem.
Förmåga att ta fram skriftliga underlag, framställningar och beslutsstöd enligt mallar och rutiner.
