Trafikingenjör - huvudinriktning schakt och TA-planer
2026-04-30
Vi erbjuder dig
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag. I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
Som trafikingenjör kommer du att arbeta med kontroll, godkännande, samordning och uppföljning/besiktning av schaktärenden samt trafikanordningsplaner (trafiksäkerhet och arbetsmiljö vid exempelvis entreprenadarbeten) samt andra trafikrelaterade syner, även kunna ta fram underlag för att utkräva sanktionsavgift. Arbetet innebär även att du kommer vara ute i fält en del. Att godkänna schakt och TA-planer innebär även att upprätta faktureringsunderlag. Svara på allmänhetens frågor som rör tjänsten.
Exempel på andra arbetsuppgifter som kan komma att ingå i tjänsten:
Handläggning av dispensansökningar och andra typer av ansökningar
Svara på remisser från polisen avseende nyttjande av allmän platsmark
Upprätta lokala trafikföreskrifter
Driva mindre projekt som berör tjänsten
Utmaningar och möjligheter
Arbetet kan vara väldigt varierande från dag till dag men även många ärenden som liknar varandra vilket gör det viktigt att kunna organisera din tid och vara flexibel. Det är många kontakter med olika entreprenörer både då ärenden hanteras och vid möten och besiktningar ute på plats.
Det här behöver du ha med dig
Har gått YH utbildningen Trafikteknik eller motsvarande
Utbildningen ska vara avslutad då tjänsten påbörjas.
Entreprenaderfarenhet från anläggningsbranschen
Ha flera års erfarenhet av anläggnings entreprenadbranschen samt arbetat med beläggningsarbeten.
Körkort B
Goda kunskaper i svenska språket
All kommunikation med kund och invånare sker på svenska
Samarbetsorienterad (vänlighet)
Meriterande
Strukturera (målmedvetenhet)
Trygg (emotionell stabilitet)
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Tjänsten är placerad på enheten gatu- och park som är en del av kommunens samhällsbyggnadskontor. På enheten arbetar bl. a projektledare, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trafikingenjörer, handläggare och driftledare. Du blir en viktig del av vårt team som i dagsläget består av 22 personer. Gatu- och parks verksamhet har en betydelsefull roll i samhället. Vår kompetens och korrekthet i ärendehantering tillsammans med vårt goda kundbemötande och respekt för varje individ är avgörande för att våra medborgare ska ha förtroende för vår verksamhet.
Så här säger en av våra medarbetare
"Arbetet på gatu- och parkenheten är väldigt varierande och utvecklande. Alla dagar är olika. På avdelningen hjälper vi varandra och har kul ihop."
Markus Walestrand, Trafikplanerare
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Tillträde: enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande och här kan du lära känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322016".
Detta är ett heltidsjobb.
761 28 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
Norrtälje kommun, Gatu- parkenheten
Enhetschef
Karin Tarre Olthoff karin.tarre-olthoff@norrtalje.se
