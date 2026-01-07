Trafikinformationsspecialister till Operativ koordinering på Skånetrafiken
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
På Skånetrafiken är vi cirka 500 anställda som arbetar med verksamhetsutveckling, upphandling, trafikplanering, marknadsföring, färdtjänsthandläggning, IT och kundservice. Vi arbetar med att utveckla vår trafik och våra tjänster för att våra kunder, som i dagsläget uppgår till 475 000 om dagen, ska kunna resa på ett enkelt och hållbart sätt. Vår organisation är visions- och värderingsstyrd med mål att öka antalet kunder och vår kundnöjdhet.
Vår verksamhet ansvarar för att koordinera, producera, informera och följa upp akut störningsinformation i Skånetrafikens interna och externa kanaler. Tillsammans leder vi våra resenärer genom trafikstörningar dygnet runt.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Vår uppgift är att övervaka samtlig trafik för Skånetrafiken i realtid, detta inkluderar angränsande län och Danmark. Vi ansvarar för att producera och publicera trafikinformation, i såväl akuta som planerade avvikelser via Skånetrafikens digitala kanaler som app, hemsida och hållplatsskyltar. Vi hanterar extern kontakt med trafikföretag, Trafikverket samt räddningstjänsten inom området störningsinformation.
Uppdraget innefattar även att rapportera avvikande störningsinformation för uppföljning till aktuella affärsområde för att de i sin tur ska kunna följa upp vår leverans ut mot resenär. Vi är främsta kontakten till Skånetrafikens verksamhetsjour vid incidenter som påverkar verksamhetskritiska område eller andra myndighetsinitierade händelser. Vi kommunicerar all avvikelse- och störningsinformation till de som möter kund via chatt, sociala medier och övriga kundkanaler. Vår enhet hanterar även Skånetrafikens press under jourtid.
Annonsen avser en tillsvidaretjänst, tre visstidsanställningar och fyra timanställningar. Våra arbetstider sträcker sig dygnet runt, alla dagar om året.Kvalifikationer
Du som söker har en godkänd gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Därtill har du goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du har god vana att arbeta med stor mängd information i tidsintensiv verksamhet för att tyda och omarbeta information till riktad målgrupp. Likaså har du erfarenhet av utförande av operativt arbete, gärna i offentlig verksamhet. Erfarenhet av ersättningstrafik, gärna både akut och planerad är meriterande. Arbete med trafikledning, incidenthantering, kollektivtrafik eller liknande är meriterande.
Du har simultanförmåga att kunna läsa av och tyda stor mängd information från flera system och applikationer samtidigt och omvandla detta för att publicera tydlig och vägledande störningsinformation till resenär. Du behöver även vara stresstålig vid akuta incidenter som kan påverka Skånetrafikens resenärer. Därtill kan du utföra arbete i skiftande tempo från lugnt läge växlande till högt tempo i en sits där flertalet instanser förväntar sig leverans av dig direkt. Vidare har du god förmåga att samarbeta effektivt i team men även självständigt med enkelhet i att ta beslut som påverkar många. Du behöver vara flexibel och ha förståelse för att vi genom utveckling förändrar arbetssätt för att möta våra olika intressenters behov. Arbetet sker under dygnets alla timmar vilket innebär att du ska kunna arbeta varierade arbetstider. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
