Trafikhandläggare - för en trygg och hållbar trafikmiljö
Vill du bidra till en tryggare, mer tillgänglig och hållbar trafikmiljö - och samtidigt arbeta i en roll där dina beslut gör skillnad i människors vardag?
Som trafikhandläggare i Leksands kommun får du kombinera samhällsnytta med utveckling, ansvar och samarbete i en trygg organisation som satsar långsiktigt på sina medarbetare.
Höjdpunkter med jobbet:
• Meningsfull samhällsroll - bidra till en trygg, framkomlig och hållbar trafikmiljö för Leksandsbor och besökare.
• Trygg arbetsgivare med tydligt uppdrag - arbeta i offentlig förvaltning med struktur, stabilitet och långsiktighet.
• Utvecklande vardag - varierande arbetsuppgifter, stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom trafik- och samhällsplanering.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som trafikhandläggare blir du en del i vårt arbete med att långsiktigt utveckla kommunens trafikmiljö tillsammans med kollegorna inom Trafikenheten men även med andra avdelningar inom kommunen, externa aktörer och våra invånare. Du kommer jobba med att bidra till en trygg, framkomlig och hållbar trafikmiljö för alla som bor och vistas i Leksands kommun.
I rollen får du arbeta med trafikfrågor från handläggning till beslut. Vi erbjuder en roll med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Du arbetar brett inom trafikområdet och är en viktig del i vårt arbete med att skapa en säker och tillgänglig trafikmiljö. I rollen ingår bland annat att:
• Besvara inkommande frågor från allmänhet, företag och föreningar.
• Handlägga och utreda trafikjuridiska frågor, t.ex. tillståndsärenden och upplåtelse av offentlig plats.
• Ta fram och administrera lokala trafikföreskrifter samt hantera trafikdispenser.
• Vara delaktig i planering och genomförande av trafikåtgärder, exempelvis cykel- och trafikplaner.
• Samverka med andra i utvecklingsprojekt, exempelvis GIS och karta.
• Bidra till trafiksäkerhetsarbete
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och ansvarig chef för tjänsten är avdelningschef för strategisk planering.Profil
• Du har relevant högskole- eller universitetsutbildning som är adekvat för tjänsten t.ex. inom trafik-, samhälls- eller stadsplanering, trafikteknik eller har motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Kunskap och erfarenhet av offentlig förvaltning, trafik- och samhällsplanering samt GIS och kartor är meriterande.
• Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kring handläggning och trafikfrågor.
• Krav Körkort B
• God kunskap om trafiklagstiftning, förordningar och föreskrifter
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer. God kommunikativ förmåga, både i tal och skrift samt van att jobba i digitala system. Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra är viktig och du trivs i en roll med många kontaktytor och där samarbete är en naturlig del av vardagen.
Vi lägger stor vikt i den här rekryteringsprocessen på din personliga profil.
Om arbetsplatsen
Du blir en del i vårt team på trafikenheten tillsammans med vår Trafikingenjör och vår trafikhandläggare. Trafikenheten hör till avdelningen Strategisk planering där andra kompetenser inom strategisk samhällsplanering ingår.
Läs mer om sektor Samhällsutveckling på Leksands kommuns hemsida
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är 17 april
Tillsättning sker efter överenskommelse och vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Avdelningschef Strategisk planering
Anna Ograhn anna.ograhn@leksand.se 0247-80307 Jobbnummer
9806219