Träffpunktsamordnare till korttidsverksamheten på Villa Linné
2025-12-10
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Arbetsuppgifter
Omsorgsförvaltningen söker en träffpunktsamordnare till korttidsverksamheten Villa Linné belägen i centrala Kalmar.
Korttidsverksamheten erbjuder ett tillfälligt boende avsedd för rehabilitering efter sjukdom, avlastning för anhöriga eller som en väntan på permanent vård- och omsorgsboende. Under vistelsen får omsorgstagaren dygnet-runt-vård och omsorg med ett individuellt anpassat stöd. Som en del av detta erbjuder vi en intern träffpunkt, en plats där meningsfulla aktiviteter, social samvaro och hälsofrämjande insatser står i fokus.
Som träffpunktsamordnare ansvarar du för planering, genomförande och utveckling av aktiviteter på den interna träffpunkten. Du kommer att arbeta nära både omsorgstagare, anhöriga och medarbetare för att skapa en stimulerande och trygg miljö med fokus på välbefinnande, gemenskap och delaktighet.
I uppdraget ingår bland annat att:
* planera och genomföra aktiviteter som främjar hälsa, rörelse, kultur och social samvaro,
* skapa förutsättningar för individuellt anpassade aktiviteter utifrån omsorgstagarnas behov och önskemål,
* samarbeta med enhetschefer, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att integrera träffpunktens arbete i det dagliga vård- och omsorgsarbetet,
* bidra till utvecklingen av träffpunktsverksamheten som en del av korttidsverksamhetens helhet,
* medverka till att skapa trivsel och delaktighet i vardagen för både omsorgstagare och anhöriga.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande uppdrag där du får möjlighet att påverka och utveckla en viktig del av korttidsverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för människor, social samvaro och hälsofrämjande arbete. Du är initiativtagande och har förmågan att inspirera och engagera andra. Du trivs i samarbeten men är också självständig och strukturerad i ditt arbetssätt.
Du är serviceinriktad och trygg i att kommunicera både i tal och skrift. Du känner dig bekväm i att använda digitala verktyg. Du har en vilja att hitta nya lösningar och en förmåga att vidareutveckla det som redan fungerar väl.
Arbetet innebär stundtals högt tempo och kan omfatta tunga lyft, vilket kräver att du har god fysisk förmåga.
Personlig lämplighet är av stor vikt för denna tjänst.
Är det dig vi beskriver? Vi ser fram emot din ansökan! Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
