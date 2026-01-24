Träffpunktsamordnare till enheten Förebyggande och Hälsofrämjande arbete
2026-01-24
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Vår verksamhet präglas av ett tydligt förebyggande och hälsofrämjande perspektiv med målet att fler invånare ska kunna leva ett självständigt, meningsfullt och hälsosamt liv. Genom samarbete, nytänkande och evidensbaserade arbetssätt bidrar vi till ökad livskvalitet för äldre och stärker kommunens sociala hållbarhet.
Kalmar kommun strävar efter att vara en av landets bästa kommunala arbetsgivare och erbjuder en arbetsmiljö som kännetecknas av engagemang, delaktighet och möjligheter till utveckling. Samtidigt arbetar vi aktivt för ekologisk hållbarhet, klimatomställning och långsiktig samhällsutveckling. Vår ambition är att vara en attraktiv kommun att bo, leva, arbeta och åldras i - idag och i framtiden.
Publiceringsdatum2026-01-24Arbetsuppgifter
Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen provar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Kalmar är staden för dig som vill vara med och påverka och förbättra.
Som träffpunktsamordnare/seniorlots inom den förebyggande och hälsofrämjande enheten arbetar du uppsökande med att främja seniorers hälsa, självständighet och livskvalitet. Tjänsten innebär att vara delaktig i utvecklingen av ett nytt uppdrag med fokus på evidensbaserade förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Att kunna se varje unik människas behov och önskemål och på så sett lotsa våra seniorer till meningsfulla aktiviteter. Det är av vikt att arbeta hälsofrämjande genom till exempel träning, kost och utevistelse. Du kommer att ansvara för en eller flera träffpunkter. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera aktiviteter samt ansvara för lokal och inköp. Du har ett delegerat budgetansvar. På vissa av våra träffpunkter förekommer även café och lunchservering, vilket innebär att uppgifter inom kök och caféverksamhet förekommer.
Du samverkar nära interna och externa aktörer, civilsamhället och andra verksamheter för att nå fler seniorer och inspirera till aktiva val för ett självständigt och hälsosamt seniorliv.
Rollen innefattar även att bidra till utveckling av våra träffpunkter, stödja seniorer i användning av ny teknik och digitala lösningar. Arbetet präglas av ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt och ger stort utrymme för självständighet, ansvar och professionell utveckling.Kvalifikationer
Du har minst gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta med människor i roller som präglas av service, vägledning, stöd eller hälsofrämjande arbete. Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet med förebyggande och hälsofrämjande inriktning.
Vi söker en person som brinner för att stärka människors hälsa och välbefinnande. Det innebär att du:
• Arbetar strukturerat med metoder för förebyggande och hälsofrämjande insatser.
• Har förståelse för hur tidiga insatser kan bidra till ökad självständighet och minskat vårdbehov.
• Har ett coachande och motiverande förhållningssätt och gärna erfarenhet av MI (motiverande samtal) eller liknande metodik.
• Ser sambandet mellan individens vardag, levnadsvanor och långsiktig hälsa.
Du har erfarenhet av att arbeta självständigt och är van vid att lösa problem på egen hand, men ser också vikten av ett gott teamarbete. Du besitter en vilja att hitta nya lösningar samt en förmåga att vidareutveckla det som redan finns. Du är serviceinriktad och trygg i att kommunicera i både tal och skrift, van att tala inför grupp och har god digital förmåga samt intresse för att stödja andra i användning av ny teknik.
Du trivs i en flexibel roll där din sociala förmåga och positiva energi bidrar till en god arbetsmiljö. Du behöver kunna hantera ett högt tempo och i arbetet förekommer tunga lyft. B-körkort och tillgång till bil är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen använder vi inte personligt brev utan istället kommer du få svara på frågor i en enkät.
Är det dig vi beskriver? Vi ser fram emot din ansökan! Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap. Ersättning
