Trädgårdsskötare - kommersiella fastigheter
2026-03-20
Är du en erfaren trädgårdsmästare eller har du erfarenhet av att ansvara för utemiljöer i andra roller? Då kan du vara den vi söker! Just nu söker vi en trädgårdsmästare till ett konsultuppdrag hos vår kund. Uppdraget förväntas starta i april och pågå till och med september.
Om uppdraget
Just nu söker vi en trädgårdsmästare till ett konsultuppdrag hos ett väletablerat fastighetsbolag som ansvarar för drift och förvaltning av kommersiella fastigheter. I rollen får du arbeta med att utveckla och underhålla attraktiva utemiljöer som bidrar till en trivsam och professionell helhetsupplevelse för hyresgäster och besökare. Du blir en viktig del i att säkerställa hög kvalitet i fastigheternas gröna miljöer. I rollen kommer du även arbetsleda sommar/ferie arbetare, ca 1-2 stycken.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Skötsel och underhåll av yttre miljöer
Skräpplockning och renhållning
Tillsyn och skötsel av miljö- och soprum
Rondering av fastighetsområden
Aktivt arbete med förbättringsåtgärder och kostnadseffektivisering
Bidra till att skapa och upprätthålla en trivsam och välskött utemiljö
Om dig
Vi söker dig som är självgående, driven och tar stort ansvar för ditt arbete. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med utemiljöer, gärna inom större organisationer eller fastighetsbolag, och är van vid att planera och strukturera ditt arbete självständigt. Samtidigt trivs du i samarbete med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du har ett genuint intresse för utemiljö och kvalitet, och arbetar noggrant och lösningsorienterat med ett öga för detaljer. Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras, samtidigt som du har ett kostnadsmedvetet och förbättringsorienterat arbetssätt.
För rollen krävs att du har utbildning inom trädgård eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har även gymnasieutbildning, B-körkort och god datorvana. Det är meriterande om du har utbildning eller certifikat för relevanta trädgårdsmaskiner.
Vi ser även att du är flexibel, ansvarstagande och har en god förmåga att bemöta både kollegor och hyresgäster på ett professionellt sätt.
Omfattning: 100%, 40 h/vecka
Period: april - september
Område: Stockholm, Kista
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Rebecka Wiksell på 073-247 55 00 eller rebecka.wiksell@devotum.se
