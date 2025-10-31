Trädgårdsmästare/vaktmästare yttre skötsel
Region Kronoberg, Regionservice / Trädgårdsanläggarjobb / Växjö Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Växjö
2025-10-31
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Regionservice i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Regionservice skapar förutsättningar för Region Kronobergs verksamheter att fokusera på sina kärnuppdrag. Med professionalitet, hjärta och gott bemötande levererar vi ett brett utbud av värdeskapande servicetjänster som möter dagens och morgondagens behov.
På transportavdelningen är vi 26 medarbetare som tillsammans ansvarar för leveranser och transporter av regionens gods såsom förbrukningsmaterial, avfall, mat och prover. Vi har även ansvar för regionens fordon, flyttar samt skötsel av grönområden på Sigfridsområdet och vid Centrallasarettet i Växjö.
Nu söker vi en medarbetare för yttre grönyteskötsel.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och engagerad trädgårdsmästare/vaktmästare för att sköta om och fortsätta utveckla grönytorna på våra sjukhusområden. Du kommer att spela en viktig roll i vårt arbete med att skapa en trivsam, hälsofrämjande miljö för patienter, personal och besökare på våra sjukhusområden.
Tillsammans med dina kollegor planerar och formger du rabatter och grönområden samt deltar vid inköp av växter mm. Du arbetar med daglig skötsel och underhåll av parker och grönytor. Vanliga arbetsuppgifter är gräsklippning, häckklippning, renhållning, ogräsrensning, trädvård och naturvård samt skötsel av perenner och annueller.
Under vinterhalvåret är arbete med snöröjning och halkbekämpning vanligt förekommande. Eftersom vi förespråkar arbetsrotation kan du kan komma att tilldelas andra arbetsuppgifter inom avdelningens ansvarsområde förutom parkskötsel om behov uppstår.
Vårt nära samarbete med vården gör att handledning av patienter ingår som en del i arbetet.
Vi erbjuder dig ett fritt och varierande arbete där du dels får arbeta självständigt men också i team. Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig med hjärta för park- och grönytor som är utbildad trädgårdsmästare alternativt besitter motsvarande relevanta kunskaper inom området. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med parkytor inom offentlig miljö.
För att trivas hos oss behöver du vara självgående och driven, inte rädd för att hugga i.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Tillsammans med din personliga lämplighet läggs stor vikt vid dina kunskaper och erfarenhet av maskiner såsom röjsåg, motorsåg, trimmer, traktor.
Eftersom arbetet innehåller många tunga moment behöver du ha god fysik och tycka om att arbeta med kroppen. Vi ser också ett stort värde i om du besitter breda maskinkunskaper inom aktuellt område. Som person är du en lagspelare som är serviceinriktad, kreativ och tycker om att ta ansvar. Du har en god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg och intyg
Intervjuer för tjänsten kommer att hållas 2, 3 och 5 december.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 727/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), https://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/verksamhetsorganisation/regionservice/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionservice Kontakt
Avdelningschef
Mari Kinander 0470-58 65 18, 0767-207 730 Jobbnummer
9582570