Trädgårdsmästare / Trädbeskärare till Trädakuten AB

Trädakuten Ekalak AB / Skogsjobb / Göteborg2021-04-14Trädakuten Göteborg söker Trädgårdsmästare eller personal med utbildning / erfarenhet / kompetens av trädbeskärning.Trädakuten AB är arboristföretag med lång erfarenhet i branschen. Som arborister arbetar vi med det mesta kopplat till träd och trädvård. Vi är ett gött gäng som tycker det är viktigt att ha kul tillsammans på jobbet. Vi är övertygade om att det har bidragit till vår framgång.Tack vare hög kompetens, professionalitet och fokus på nöjda kunder ökar ständigt efterfrågan på våra tjänster. Därför behöver vi nu fylla på vårt gäng med ännu fler lagspelare.Just nu söker vi personal för att fylla på vårt trädgårdsteam med utgångspunkt i Göteborg. Det rör sig i första hand om en säsongsanställning 1 Juli - 1 November med fortsättning i 1 Februari - 15 April. Eventuellt kan anställningen övergå till en tillsvidaretjänst.Arbetsuppgifterna består främst av att beskära fruktträd, klippa häckar, flisa eller forsla bort material och liknande. Hoppas du finner dig själv i beskrivningen nedan och att vi får lära känna just dig och dina erfarenheter.Vi önskar att följande punkter nedan passar in på dig:Körkort BNågon form av trädgårdsutbildning / utbildning inom trädbeskärning.Du uppskattar att arbeta fysiskt och utomhus.Du arbetar bra i grupp med hög effektivitet.Du håller med om att det är lättare att påverka humöret än väderförhållandena.Du är punktlig och kommer alltid till jobbet redo att leverera.Meriterande:Grönt kortKörkort BEMotorsågskörkort ABTrädakuten ger dig:En inspirerande arbetsplats.En arbetsplats som styrs av laganda.En arbetsplats där alla lär av varandra.Tycker du att detta låter som en spännande arbetsplats där du både skulle passa in, bidra och utvecklas? Ja, då skall du omgående kontakta oss så tar vi det vidare.Vår ambition är att anställa så fort rätt person är identifierad. Vänta inte!Vänligen / Team Trädakuten2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-16Trädakuten Ekalak ABBacka Bergögata 1842246 HISINGS BACKA5689547