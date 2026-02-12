Trädgårdsmästare till Västmanlands Fastighetsskötsel
Jobwise AB / Skogsbrukarjobb / Västerås Visa alla skogsbrukarjobb i Västerås
2026-02-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobwise AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Västmanlands Fastighetsskötsel AB är ett väletablerat företag inom fastighetsskötsel som grundades 1982 och har drivits av familjen Magnusson sedan 1990. Företaget har haft en stabil och positiv utveckling sedan starten och har idag en stark position inom både yttre och inre fastighetsunderhåll. Sedan 2019 ingår bolaget i PHM Group.
Nu söker vi en engagerad trädgårdsmästare som vill bli en del av teamet i Västerås.
Om rollen
Som trädgårdsmästare ansvarar du för ett eget område i Västerås. Under säsong arbetar du främst med skötsel och utveckling av grönytor. Arbetsuppgifterna kan exempelvis bestå av:
Föryngringsbeskärning
Gödsling
Dressning
Allmän skötsel av planteringar och grönytor
Under lågsäsong arbetar du med varierande arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel.
Du har ett stort eget ansvar och planerar själv dina arbetsdagar, vilket passar dig som är självgående och strukturerad. Arbetsdagen startar på lokalkontoret där du tillsammans med dina kollegor går igenom dagens planering. I tjänsten ingår servicebil, vilket innebär att B-körkort (manuell) är ett krav.
Arbetstider: Vardagar kl. 07.00-16.00 Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Du inleder anställningen som uthyrd konsult under sex månader, med ambitionen att därefter övergå till en direktanställning hos Västmanlands Fastighetsskötsel.
Vi söker dig som
Är nyfiken och vill utvecklas i din roll
Trivs med att arbeta självständigt
Tycker om att hjälpa andra och bidra till en god kundupplevelse
Har ett serviceinriktat och positivt förhållningssätt
Trivs med att lära dig nya saker Kompetenskraven är
Utbildad trädgårdsmästare
B-körkort (manuell)
Hög social kompetens
Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Detta är även meriterande
Har erfarenhet utav yrket
Intresse för och vana av att arbeta utomhus året runt
Motorsåg- och röjsågskort
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7217422-1839043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Sjöhagsvägen 6B (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9739321