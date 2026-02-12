Trädgårdsmästare sökes - unik möjlighet i ett hållbart företag
Hållbar jord & växt SWE AB / Trädgårdsodlarjobb / Malmö Visa alla trädgårdsodlarjobb i Malmö
2026-02-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hållbar jord & växt SWE AB i Malmö
Hållbar Jord & Växt SWE AB söker en engagerad och erfaren trädgårdsmästare till vårt team. Detta är en unik möjlighet att arbeta i ett hållbart företag med hög professionalism, där kvalitet, trivsel och långsiktighet står i fokus.
Vi söker i första hand dig som är utbildad trädgårdsmästare och har flera års yrkeserfarenhet. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i team, och ha en god förmåga att kommunicera på ett professionellt och förtroendeingivande sätt med våra kunder.
Vi ser gärna att du:
Är utbildad trädgårdsmästare
Har flera års relevant arbetslivserfarenhet
Arbetar strukturerat, ansvarsfullt och lösningsorienterat
Trivs med kundkontakt och värdesätter god kommunikation
Innehar minst B-körkort (arbete med släp förekommer)
Vidareutbildning och introduktion sker löpande.
Om arbetet
Vi arbetar främst med privatkunder, där majoriteten är bosatta i Bunkeflostrand, Limhamn och Malmöområdet.
Förekommande arbetsuppgifter:
Hållbar trädgårdsskötsel
Beskärning av träd och buskar
Häckklippning
Gräsklippning
Säsongshantering av perenner m.m.
I företaget använder vi även maskiner såsom motorsåg, grästrimmer/röjsåg och annan utrustning. Upplärning ges vid behov, så att du som medarbetare alltid känner dig trygg i ditt arbete.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
För Hållbar Jord & Växt SWE AB är det mycket viktigt att alla trivs i vår närvaro - både medarbetare och kunder. Vi gör vårt bästa för att du som anställd ska må bra, känna dig uppskattad och ha goda förutsättningar att utvecklas.
Vi är ett stabilt, professionellt och hållbart företag, med en tydlig vision om att arbeta hållbart ur många olika perspektiv. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet, och du är varmt välkommen att läsa mer om oss på vår hemsida, samt via våra kanaler på Facebook och Instagram.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan med CV och personligt brev via mejl nu, och senast den 31 mars 2026.
Tjänsten är en säsongsanställning, med önskad start senast den 1 april 2026.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Bästa hälsningar
Stine
Hållbar jord & växt SWE AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@hallbar-jord.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan trädgårdsmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hållbar jord & växt SWE AB
(org.nr 559454-5161)
Dahliavägen 23 (visa karta
)
218 34 BUNKEFLOSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9740118