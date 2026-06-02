Trädgårdsmästare sökes - Fast anställning i ett växande företag!

ReGarden Nordic AB / Trädgårdsodlarjobb / Salem
2026-06-02


ReGarden söker utbildade trädgårdsarbetare till vår verksamhet i Söderort.
Detta är en roll för dig som kan yrket, tar ansvar för ditt arbete och trivs med att leverera kvalitet – varje dag.
Som senior trädgårdsarbetare är du en viktig del av produktionen och bidrar till att arbetet fungerar i vardagen, både gentemot kunder och kollegor.

Dina arbetsuppgifter
Som senior trädgårdsarbetare utför du bland annat:
Häckklippning, ogräsrensning och allmän trädgårdsskötsel
Trädbeskärning och föryngringsarbete, särskilt fruktträd
Plantering och förnyelse av trädgårdar
Kundkontakt och arbete enligt givna prioriteringar och rutiner

Beroende på uppdrag arbetar du antingen:
i team, där du kan ta ett större ansvar för planering och utförande, eller
självständigt med avtalskunder, där du ansvarar för kontinuerlig skötsel och utveckling av kundernas trädgårdar under säsongen.

Arbetet innebär 8 timmars fysiskt arbete varje vardag och kräver god struktur, yrkesskicklighet och ansvarstagande.
Viktigt om rollen
Detta är inte ett extrajobb. För att fungera i rollen krävs att du:
är pålitlig och tar ansvar för arbetet varje arbetsdag
arbetar självständigt och noggrant
trivs med kundkontakt och samarbete i team
vill leverera ett bra slutresultat, inte bara "bli klar"

Vårt arbetssätt
ReGarden arbetar utifrån tre principer: Effektivitet, Pålitlighet och Engagemang.
För oss innebär engagemang att bry sig om kvaliteten i arbetet, hålla vad man lovar och lämna varje uppdrag med ett resultat man kan stå för.

Vi erbjuder
Introduktion och vidareutbildningar
Arbete i sammansvetsade team med erfarna kollegor för nöjda kunder.
Tjänstepension genom FORA
Friskvårdsbidrag
Ett bra gäng som har roligt på jobbet!

Kvalifikationer
Har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av trädgårdsskötsel
Har erfarenhet eller utbildning inom trädbeskärning, särskilt fruktträd
Har motorsågskort A eller AB
Har B-körkort
Har god fysisk förmåga och är trygg i arbete på höjd
Är villig att ta ansvar och utvecklas i rollen

Meriterande
Erfarenhet av att leda eller handleda andra i arbetet
Erfarenhet av avtalskunder och återkommande skötsel
Ytterligare motorsågskort eller specialkompetens

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ReGarden Nordic AB (org.nr 559064-6146)
Söderby gårds väg 75 (visa karta)
144 51  RÖNNINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm Söderort

Kontakt
Platschef
Miron Furdui
08-52 52 47 00

Jobbnummer
9942783

