Trädgårdsmästare sökes - Fast anställning i ett växande företag!
2026-01-16
ReGarden söker erfarna trädgårdsarbetare till vår verksamhet i Söderort.
Detta är en roll för dig som kan yrket, tar ansvar för ditt arbete och trivs med att leverera kvalitet - varje dag.
Som senior trädgårdsarbetare är du en viktig del av produktionen och bidrar till att arbetet fungerar i vardagen, både gentemot kunder och kollegor.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som senior trädgårdsarbetare utför du bland annat:
Häckklippning, ogräsrensning och allmän trädgårdsskötsel
Trädbeskärning och föryngringsarbete, särskilt fruktträd
Plantering och förnyelse av trädgårdar
Kundkontakt och arbete enligt givna prioriteringar och rutiner
Beroende på uppdrag arbetar du antingen:
i team, där du kan ta ett större ansvar för planering och utförande, eller
självständigt med avtalskunder, där du ansvarar för kontinuerlig skötsel och utveckling av kundernas trädgårdar under säsongen.
Arbetet innebär 8 timmars fysiskt arbete varje vardag och kräver god struktur, yrkesskicklighet och ansvarstagande.
Viktigt om rollen
Detta är inte ett extrajobb. För att fungera i rollen krävs att du:
är pålitlig och tar ansvar för arbetet varje arbetsdag
arbetar självständigt och noggrant
trivs med kundkontakt och samarbete i team
vill leverera ett bra slutresultat, inte bara "bli klar"
Vårt arbetssätt
ReGarden arbetar utifrån tre principer: Effektivitet, Pålitlighet och Engagemang.
För oss innebär engagemang att bry sig om kvaliteten i arbetet, hålla vad man lovar och lämna varje uppdrag med ett resultat man kan stå för.Kvalifikationer
Har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av trädgårdsskötsel
Har erfarenhet eller utbildning inom trädbeskärning, särskilt fruktträd
Har motorsågskort A eller AB
Har B-körkort
Har god fysisk förmåga och är trygg i arbete på höjd
Är villig att ta ansvar och utvecklas i rollen
Meriterande
Erfarenhet av att leda eller handleda andra i arbetet
Erfarenhet av avtalskunder och återkommande skötsel
Ytterligare motorsågskort eller specialkompetens Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ReGarden Nordic AB
(org.nr 559064-6146)
Söderby gårds väg 75 (visa karta
)
144 51 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Söderort
Platschef
Miron Furdui 08-52 52 47 00 Jobbnummer
9687231