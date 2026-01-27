Trädgårdsmästare med inriktning på grönsaksodling
2026-01-27
Siggesta Gård - landet nära stan - är så mycket mer än bara ett hotell, en konferensanläggning och en restaurang. Vi är en destination med unika miljöer och ett varierat utbud som får våra gäster att känna sig som hemma. Här firas födelsedagar, bröllop och fester. Hit kommer både barnfamiljer och kompisgäng för att uppleva allt från avkoppling och möten till våra populära utomhusaktiviteter och loppisar. På Siggesta Gård är våra medarbetare vår viktigaste tillgång. Här arbetar vi som ett starkt team som har roligt tillsammans varje dag. Vissa har jobbat hos oss i 16 år, andra pratar engelska, en tredje är tennistokig och en fjärde älskar blommor. Det som förenar oss är passionen för människor, möten och att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Nu söker vi en Trädgårdsmästare med inriktning på grönsaksodling som vill vara med och skapa, utveckla och underhålla vår fantastiska gård.
I vår Köksträdgård på 1 500 kvm med växthus, friland, pallkragar och kompost odlade och skördade vi förra året dryg ett ton grönsaker, frukt och bär som vi senare serverade i våra restauranger. Humlen skickades till Värmdö Bryggeri. Detta sker genom hållbar odling utan konstgödsel eller bekämpningsmedel, där jorden istället berikas med naturliga näringskällor som hästgödsel, alpackagödsel och aska.
Trädgårdsbutiken är öppet lördagar 11:00 - 15:00. Här kan våra gäster köpa med sig nyskördat, inredning och plantor med mera
Som driftansvarig Trädgårdsmästare på Siggesta Gård organiserar, leder och planerar du ett varierande arbete, deltar också själv i det dagliga arbetet. Fokus ligger på försådd och odling i vår köksträdgård, växthus och örtträdgård. Utöver det är det sedvanliga uppgifter såsom gräsklippning, ogräsrensning, växtvård, plantering, beskärning av träd, buskar och odling i samt växter inomhus i våra lokaler. Arbetet är fritt och kräver planering där du arbetar i team och självständigt.
Vad kommer du göra ?
Köksträdgården, växthus, örtträdgård och odling
• Utforma odlingsplan och samverka med gårdens kök
• Utforma skördeschema
• Utforma och utveckla köksträdgården
• All försådd och odling i köksträdgården och örtträdgården, samt Orangeriet
• Plantering, underhåll och skötsel alla krukor och blomlådor hela gården
Trädgårdsbutiken
• Försäljning av färska grönsaker, sådd, inredning under april - september
• Försäljning av blombuketter under säsong
Trädgård och markmiljö hela Gården
• Beskärning av bärbuskar och fruktträd
• Skörd av frukt och bär i samrådsamverkan med gårdens kök.
• Plantering, underhåll och skötsel av planeringar, rabatter, krukor, blomlådor runt omkring gård och dess byggnader
Vi söker dig som
-Har relevant utbildning inom odling, trädgård eller motsvarande erfarenhet
-Har ett intresse i att ha visning och hålla i trädgårdsaktiviteter
-Har god växtkännedom och intresse för utemiljöer
-Är praktiskt lagd, noggrann och ansvarstagande
-Trivs med fysiskt arbete utomhus i alla väder
-Har B-körkort , ej krav, dock ett plus
Vad erbjuder vi?
-En unik arbetsplats i fantastisk miljö - landet nära stan
-Ett varmt och engagerat team där vi genuint tycker om varandra och våra gäster
-En arbetsplats som satsar på hållbarhet, både i verksamheten och i personalens välmående
-En ägare som stöttar vår utvecklingsresa och ger oss möjlighet att växa
-Kollektivavtal och bra personalförmånerPubliceringsdatum2026-01-27Anställningsvillkor
-Vikariat mars - oktober med eventuell möjlighet till förlängning
-Heltid
-Kan inkludera kvällar, helger. Schemat efter verksamhetens behov.
-Intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
För mer information om tjänsten, kontakta charlotte.stenhammar@siggestagard.se
Varmt välkommen till oss på Siggesta Gård Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
