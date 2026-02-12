Trädgårdsmästare med inriktning grön rehab
Vårsta diakoni söker: Trädgårdsmästare med inriktning grön rehabilitering
Vill du arbeta på en plats där natur, omsorg och människors utveckling står i centrum? På Vårsta diakoni blir du en del av en idéburen, icke vinstutdelande verksamhet med över 100 års erfarenhet av att främja människovård och rehabilitering.
Vi söker nu en trädgårdsmästare med inriktning mot grön rehabilitering som vill bidra till ett meningsfullt sammanhang för deltagare i behov av rehabilitering, struktur och arbetsträning. Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som trädgårdsmästare hos oss arbetar du i hjärtat av Vårstas vackra trädgårdsmiljö med växthus och grönytor - en miljö som används aktivt i vårt arbete med grön rehabilitering och sysselsättning, ett av våra etablerade verksamhetsområden, Grön Helhet.
Ditt arbete innebär att:
Planera och sköta trädgård, odlingar och växthus
Leda och genomföra natur- och trädgårdsbaserade aktiviteter som främjar arbetsträning och delaktighet
Leda arbete med beredning och förädling av odlade produkter
Leda verksamheten Växtkraft - meningsfull sysselsättning för personer med psykosociala begränsningar
Stödja deltagare i deras rehabiliteringsprocess och arbetsträning utifrån ett lugnt, empatiskt och professionellt bemötande
Bidra till att skapa en trygg och inkluderande miljö där varje individ ges möjlighet att läka och växa som människa - i linje med Vårstas verksamhetsidé.
Samverka med kollegor inom omvårdnad, förebyggande insatser och rehabiliteringsinriktade uppdrag.
Vem söker vi?
Vi tror att du har:
Utbildning som trädgårdsmästare
Kunskap om hälsofrämjande arbete och erfarenhet av naturbaserad rehabilitering
• God förmåga att möta människor med respekt, lyhördhet och tydlig struktur
• Förmåga att samverka både internt och externt. Samtidigt behöver du kunna arbeta självständigt mot uppsatta mål och ha en förmåga till situationsanpassning. Du känner och kan leda dig själv.
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom rehabilitering, social eller diakonal verksamhet
• Kunskap om projektledning
Övriga kvalifikationer
Tjänsten förutsätter kunskap om att arbeta under sekretess och med respekt för individers specifika behov.
Vi förutsätter att du delar Vårstas värdegrund så som den uttrycks i Vårstas vision och värdegrund.
Vi erbjuder
Arbete i en naturnära och rogivande miljö vid Södra sundet i Härnösand, med egen stor trädgård och växthus, samt närliggande odlingar.
En arbetsplats med tydlig värdegrund och lång tradition av omsorg om människan
Möjlighet att påverka och utveckla gröna miljöer och rehabiliterande aktiviteter
Meningsfullt arbete med verklig samhällsnytta
Kollegial värme, engagemang och en välkomnande arbetskultur.
Tillträde efter överenskommelse.
Omfattning: 100 % tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 15 mars 2026.
Ansökan med cv och personligt brev skickas till: anna-karin.norell@varsta.se
Frågor besvaras av:
Anne Wigren, Verksamhetschef
Telefon 0611-50 54 18anne.wigren@varsta.se Så ansöker du
