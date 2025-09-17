Trädgårdsmästare - gurkodling, säsongsanställning 2026

Hyllinge Växthus AB / Trädgårdsodlarjobb / Åstorp
2025-09-17


Arbeta med växthusodling av gurkor. Du ska kunna göra allt från att så frö, ta hand om plantor, till att skörda gurkor. I arbetsuppgifterna ingår allmän daglig skötsel och underhåll av växthus.
Vi söker enbart säsongsanställda med erfarenhet av arbete i växthus och vana av att arbeta i växthusmiljö.
Det är meriterande om arbetstagaren pratar vietnamesiska.
Anställningen påbörjas i 15 april och avslutas 15 oktober.
Ansökningar sker enbart via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: vietcuongtruong@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gurkodlare, säsong 2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hyllinge Växthus AB (org.nr 556851-3252)
Fasangatan 4 (visa karta)
265 74  HYLLINGE

Kontakt
Rekryterkingssamordnare
Viet Truong
vietcuongtruong@gmail.com

Jobbnummer
9513698

