Trädgårdsarbetare till Trädgårdsföreningen Säsong 2026
Göteborgs kommun / Trädgårdsodlarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsodlarjobb i Göteborg
2025-11-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vill du vara med och vårda en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker - mitt i hjärtat av Göteborg? Nu söker vi trädgårdsarbetare till säsongen 1 mars-30 oktober 2026 samt sommarperioden 1 maj-30 augusti 2026 i Trädgårdsföreningen.Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Trädgårdsföreningen är en grön oas i centrala Göteborg, omgiven av Vallgravens vattenspegel. Mitt i parken reser sig Palmhuset med sin vackra glas- och gjutjärnskonstruktion. Här finns slingrande gångar, stora träd, färgsprakande tapetgrupper, välskötta gräsytor och lummiga woodlands - allt skött av ett engagerat gäng trädgårdsmästare.
I parken arbetar vi med naturen och den biologiska mångfalden i fokus, och vi strävar efter att arbeta så ekologiskt som möjligt. Här finns även det prisbelönta Göteborgs Rosarium, och vi erbjuder upplevelser av hög kvalitet till cirka två miljoner besökare varje år.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som trädgårdsarbetare:
- Skötsel av tapetgrupper, planteringar och gräsmattor
- Vattning, ogräsrensning, kantskärning och lövhantering
- Häckklippning, trimning och beskärning
- Plantering av annueller, perenner och lökar
- Hantering av maskiner och redskap
- Guidningar och samtal med parkens besökare
- Kunskapsdelning om trädgård och det gröna kulturarvet till praktikanter och gäster.
Vårt erbjudande
Du blir en del av ett fantastiskt team bestående av underhållstekniker, koordinator, strategisk förvaltare, planeringsledare, enhetschef, parkvärdar, trädgårdsmästare och andra säsongsanställda. Vi arbetar nära varandra i olika team och du får stora möjligheter till lärande och personlig utveckling.
Arbetstid: Heltid med flextid och schemalagd helgtjänstgöring.
Säsong: 6-8 månader (1 mars-30 oktober 2026) eller sommar (1 maj-30 augusti 2026).
Vi förutsätter att du är tillgänglig under hela perioden.KvalifikationerKvalifikationer
- Gymnasieutbildning samt minst ettårig trädgårdsutbildning, eller dokumenterad likvärdig erfarenhet
- God växtkunskap
- B-körkort
- God fysisk kapacitet - arbetet är stundtals fysiskt krävande
Meriterande:
- Längre trädgårdsrelaterad utbildning
- Erfarenhet av arbete i liknande parkanläggningarDina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad och visar engagemang i ditt möte med parkens besökare. Du är bekväm i att tala inför grupp och svara på frågor. Du ser styrkan i att samarbeta och är även trygg i att arbeta självständigt. Vid oförutsedda händelser ser du hellre lösningar framför problem. Du har en förmåga att se helheten likväl som detaljer i parken.Övrig information
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat: https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/380". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Anna Welandson, enhetschef anna.welandson@stadsmiljo.goteborg.se 031-3655834 Jobbnummer
9604387