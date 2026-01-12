Trädgårdsarbetare till säsongen 2026 i Ängelholm
2026-01-12
Trädgårdsarbetare till ÄngelholmMark och Trädgård Skottorp AB är ett företag med fokus på professionell skötsel av grönytor, parker och trädgårdar. Inför säsongen 2026 söker vi nu drivna och ansvarstagande trädgårdsarbetare till våra uppdrag i Ängelholm. Här får du vara en viktig del i att skapa hållbara och vackra utemiljöer för såväl medborgare som besökare.Arbetsuppgifter:Som trädgårdsarbetare hos oss kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom utemiljöskötsel, bland annat:
Ogräsrensning och renhållning
Lövhantering
Häckklippning
Beskärning av buskar och träd
Övriga förekommande trädgårdsarbeten
Vi söker dig som:
Har intresse för trädgård och utemiljö
Är ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Praktisk erfarenhet från branschen
Certifikat och utbildningar kopplade till branschen
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetslag och varierande arbetsdagar
Möjlighet att arbeta utomhus i vacker miljö
Konkurrenskraftiga villkor enligt avtal
Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig som en del av vårt team! Ansök gärna så snart som möjligt, då urval sker löpande.Mark & Trädgård Skottorp AB - En arbetsplats där både människor och miljöer växer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7034395-1783640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mark & Trädgård Skottorp AB
(org.nr 556878-0521)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
