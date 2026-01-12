Trädgårdsarbetare till säsongen 2026 i Ängelholm

Mark & Trädgård Skottorp AB / Trädgårdsodlarjobb / Ängelholm
2026-01-12


Trädgårdsarbetare till ÄngelholmMark och Trädgård Skottorp AB är ett företag med fokus på professionell skötsel av grönytor, parker och trädgårdar. Inför säsongen 2026 söker vi nu drivna och ansvarstagande trädgårdsarbetare till våra uppdrag i Ängelholm. Här får du vara en viktig del i att skapa hållbara och vackra utemiljöer för såväl medborgare som besökare.Arbetsuppgifter:Som trädgårdsarbetare hos oss kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom utemiljöskötsel, bland annat:
Ogräsrensning och renhållning

Lövhantering

Häckklippning

Beskärning av buskar och träd

Övriga förekommande trädgårdsarbeten

Vi söker dig som:
Har intresse för trädgård och utemiljö

Är ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete

Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt

Har B-körkort

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande:

Praktisk erfarenhet från branschen

Certifikat och utbildningar kopplade till branschen

Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetslag och varierande arbetsdagar

Möjlighet att arbeta utomhus i vacker miljö

Konkurrenskraftiga villkor enligt avtal

Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig som en del av vårt team! Ansök gärna så snart som möjligt, då urval sker löpande.Mark & Trädgård Skottorp AB - En arbetsplats där både människor och miljöer växer!

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7034395-1783640".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mark & Trädgård Skottorp AB (org.nr 556878-0521), https://marktradgardskottorp.teamtailor.com
Hugingatan 2 (visa karta)
262 71  ÄNGELHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mark & Trädgård Skottorp

Jobbnummer
9678476

