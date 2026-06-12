Trädgårdsarbetare till Östgöta CBW Entreprenad AB
Östgöta bc Entreprenad AB / Trädgårdsanläggarjobb / Norrköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Norrköping
2026-06-12
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Vi söker en noggrann och arbetsvillig trädgårdsarbetare för varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning
Ogräsrensning
Häckklippning
Plantering och allmänt trädgårdsunderhåll
Viss inre städning av lokaler förekommer
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och självständig
Har ett intresse för trädgårdsskötsel
Är serviceinriktad och noggrann
Har god fysik och trivs med utomhusarbete
Har körkort B
Vi erbjuder:
Ett varierande och aktivt arbete
Trevlig arbetsmiljö
Heltid med start omgående eller enligt överenskommelse
Lön enligt gällande kollektivavtal
Låter det intressant? Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och eventuella tidigare erfarenheter.
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌱🌿 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: Christian@ostgotamaskiner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östgöta bc Entreprenad AB
(org.nr 556395-4584)
Valtersten (visa karta
)
610 32 VIKBOLANDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östgöta CBW Entreprenad AB Jobbnummer
9961587