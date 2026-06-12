Trädgårdsarbetare till Östgöta CBW Entreprenad AB

Östgöta bc Entreprenad AB / Trädgårdsanläggarjobb / Norrköping
2026-06-12


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Vi söker en noggrann och arbetsvillig trädgårdsarbetare för varierande arbetsuppgifter.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning
Ogräsrensning
Häckklippning
Plantering och allmänt trädgårdsunderhåll
Viss inre städning av lokaler förekommer

Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och självständig
Har ett intresse för trädgårdsskötsel
Är serviceinriktad och noggrann
Har god fysik och trivs med utomhusarbete
Har körkort B

Vi erbjuder:
Ett varierande och aktivt arbete
Trevlig arbetsmiljö
Heltid med start omgående eller enligt överenskommelse
Lön enligt gällande kollektivavtal

Låter det intressant? Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och eventuella tidigare erfarenheter.
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌱🌿

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: Christian@ostgotamaskiner.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Östgöta bc Entreprenad AB (org.nr 556395-4584)
Valtersten (visa karta)
610 32  VIKBOLANDET

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Östgöta CBW Entreprenad AB

Jobbnummer
9961587

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