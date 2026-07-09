Trädgårdsarbetare till Karlslunds Trädgård i Landskrona!
Karlslunds Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Landskrona Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Landskrona
2026-07-09
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Trädgårdsarbetare sökes – bli en del av Karlslunds Trädgård AB 🌿
Är du en person som tar stolthet i ett väl utfört arbete? Tycker du om att arbeta utomhus, har ett högt tempo och lämnar efter dig resultat som både du och kunden kan vara stolta över? Då vill vi gärna träffa dig.
Vi på Karlslunds Trädgård AB är ett växande, lokalt företag med stort hjärta för det vi gör. Vi arbetar med skötsel och underhåll av fastigheter – och vi brinner för att skapa trivsamma, välskötta utemiljöer hos våra kunder. Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa och göra skillnad tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande trädgårdsskötsel och anläggning. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor. Ingen dag är den andra lik, men en sak är alltid densamma – vi strävar efter hög kvalitet i allt vi gör.
Vem är du?
Vi söker inte bara någon som kan trädgård. Vi söker rätt person.
Du är ansvarstagande, positiv och prestigelös. Du kommer i tid, arbetar effektivt och förstår att kvalitet och tempo går hand i hand. Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och arbetar alltid för kundens bästa.
Du trivs med fysiskt arbete och tycker om att vara utomhus i alla väder. Framför allt vill du vara en del av ett lag där alla hjälps åt och där man ställer upp för varandra.Kvalifikationer
• Erfarenhet av trädgårdsskötsel eller liknande arbete.
• B-körkort.
• Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Behörighet och erfarenhet av röjsåg, motorsåg och andra maskiner är meriterande.
Därför ska du välja Karlslunds Trädgård
Hos oss blir du en del av ett företag där engagemang, kvalitet och laganda genomsyrar allt vi gör. Vi satsar långsiktigt på både våra kunder och våra medarbetare och vill att alla ska känna stolthet över sitt arbete.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
E-post: ansokan@karlslundstradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlslunds Trädgård AB
(org.nr 559491-6099) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlslunds Trädgård Jobbnummer
9998749