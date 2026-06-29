Trädgårdsarbetare till Karlslunds Trädgård i Landskrona!
Karlslunds Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Landskrona Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Landskrona
2026-06-29
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Vi på Karlslunds Trädgård AB är ett växande, lokalt företag med stort hjärta för det vi gör. Vi arbetar med skötsel och underhåll av fastigheter – och vi brinner för att skapa trivsamma, välskötta utemiljöer hos våra kunder. Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa och göra skillnad tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av trädgårdsskötsel eller motsvarande. Du är en lagspelare som tillsammans med dina kollegor alltid gör ditt bästa för ett bra resultat och har förmågan att alltid se kundnyttan i det du gör.
Du är kvalitetsmedveten och har god fysik då arbetet är fysiskt krävande. Det är viktigt att du är stresstålig och kan hålla ett högt tempo när det behövs - utan att påverka kvalitén. Du är en person som prioriterar rätt, jobbar effektivt och som både kollegor och kunder kan lita på.
Du kan arbeta både självständigt och i team, och uppskattar en miljö där respekt, ärlighet och eget ansvar är viktiga värderingar. Hos oss får du en arbetsplats där vi stöttar varandra, jobbar hårt och ser till att vi lämnar efter oss arbete vi kan vara stolta över.Kvalifikationer
B-körkort
flytande svenska i både tal och skrift
erfarenhet av trädgårdsarbete eller motsvarande, alternativt stor vilja att lära
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: ansokan@karlslundstradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlslunds Trädgård AB
(org.nr 559491-6099) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlslunds Trädgård Jobbnummer
9984199