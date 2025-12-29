Trädgårdsarbetare till HSB i Ängelholm
HSB Nordvästra Skåne Ek För / Trädgårdsodlarjobb / Helsingborg Visa alla trädgårdsodlarjobb i Helsingborg
, Ängelholm
Vi söker säsongsarbetare till vårt trädgårdsteam i Ängelholm
Är du en person som älskar att arbeta fysiskt och ute i friska luften, göra fint för andra och påverka människors trivsel? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker dig som vill arbeta som trädgårdsskötare hos oss i Helsingborg under perioden april till och med oktober 2026. Du kommer att utföra olika typer av trädgårdsarbete, såsom gräs- och häckklippning, rensning av rabatter och skötsel av växter och trädgårdsytor. Du blir en del av ett engagerat och positivt team som värnar om hållbarhet, omtanke och samverkan. Arbetet sker ute hos våra kunder, som främst är bostadsrättsföreningar och andra privata fastighetsägare.
För att trivas med jobbet behöver du vara serviceinriktad, ansvarsfull, flexibel och ha ett intresse för växter och natur. Du behöver också ha god fysik samt kunna och vilja arbeta med kroppen. Det är inget krav att du har en formell utbildning inom trädgårdsskötsel, men det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.
Vi erbjuder dig ett roligt och givande jobb där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom trädgårdsskötsel. Du får också vara en del av ett trevligt och engagerat team som brinner för att skapa vackra och välskötta utemiljöer. Du får en fast lön enligt kollektivavtal och arbetstiderna är dagtid måndag-fredag.
Vi erbjuder dig:
Ett roligt och givande jobb där du får möjlighet att göra skillnad för andra människor och dig själv genom att skapa vackra och välskötta trädgårdar.
Lön och andra förmåner enligt kollektivavtal
En heltidsanställning med arbetstider dagtid, måndag-fredag.
En trevlig arbetsplats med god stämning, gemenskap och påverkansmöjligheter.
Din arbetsgivare blir HSB Nordvästra Skåne som är en kooperativ organisation som bland annat erbjuder trädgårdstjänster till bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare i Helsingborg och Ängelholm. Vi har ett stort fokus på kundnöjdhet, kvalitet och miljö. Om du vill läsa mer om vår organisation och vår verksamhet kan du göra det här på vår hemsida.
För att passa in i jobbet behöver du:
Ha fyllt 18 år, ha god fysik och trivas med att arbeta utomhus.
Ha ett intresse för trädgårdsarbete.
Ha B-körkort.
Kunna tala och förstå svenska. Det är ett krav för att kunna kommunicera både internt och med våra kunder samt för att kunna läsa och förstå kundavtal och instruktioner.
Vara serviceinriktad, ansvarsfull, flexibel, lösningsorienterad och positiv. Du gillar att "hugga i" och har förståelse för att arbetsdagarna inte alltid ser likadana ut och med kort varsel kan behöva planeras om. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta i grupp och känner medansvar för slutresultatet samtidigt som du även känner dig trygg i att arbeta självständigt vid behov.
Låter det som något för dig?
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan samt CV och personligt brev via formuläret på vår hemsida. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och prioriterar egenskaper som viljan och förmågan att arbeta fysiskt, känsla och intresse för jobbet, självständighet och proaktivitet i arbetet samt en positiv attityd. Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare Ängelholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Nordvästra Skåne Ek För Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholm Kontakt
Områdesansvarig HSBs fastighetsskötsel Ängelholm
Jens Henriksson-Werner 042-199500 Jobbnummer
9664639