Trädgårdsarbetare till flera uppdrag i Stockholms innerstad.
Grön Stad Mark Och Anläggning AB / Trädgårdsodlarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsodlarjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grön Stad Mark Och Anläggning AB i Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
DITT NYA ARBETE
Nu söker vi flera nya kollegor inom trädgårdsarbete för våra uppdrag i Stockholm med omnejd!
Uppdraget innefattar alla förekommande arbetsuppgifter inom skötsel och underhåll av utemiljö så som ogräsrensning, gräsklippning, renhållning, häckklippning, plantering, beskärning av buskar och träd, bevattning m.m. Utgångspunkten för arbetet kommer att vara vårt platskontor på Storängsbotten
VEM ÄR DU
Krav för tjänsten är erfarenhet inom trädgårdsskötsel samt körkort B (manuell). Du bör ha minst en full säsongs erfarenhet av trädgårdsskötsel där majoriteten av ovannämnda arbetsuppgifter förekommit. Vi ser gärna att du har en relevant utbildning inom området som t.ex. gymnasial trädgårdsutbildning eller KY/YH-utbildning med inriktning mot trädgårdsskötsel.
Du bör vara en serviceinriktad person som är mån om att utföra ett bra arbete. Vi söker dig med hög arbetsvilja som är redo att ta i. God fysik är viktigt då arbetet är fysiskt krävande. Du har en god förmåga att samarbeta i grupp samtidigt som du har en egen drivkraft och kan jobba självständigt.
KONTAKT OCH ANSÖKAN
För mer information om tjänsten kontakta skriv ett meddelande till oss här på sidan. Skicka din ansökan så snart som möjligt då tillsättning sker löpande.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2349999-1857881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grön Stad Mark Och Anläggning AB
(org.nr 559270-3507), https://jobb.gronstad.se
Storängsvägen 8 (visa karta
)
115 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Grön Stad Jobbnummer
9759604