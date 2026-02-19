Trädgårdsarbetare sökes till årets säsong

Nordic Bemanning & Rekrytering AB / Trädgårdsanläggarjobb / Falun
2026-02-19


Trädgårdsarbetare sökes för bemanningsuppdrag - 5 tjänster

Vi söker 5 engagerade trädgårdsarbetare för bemanningsuppdrag till årets säsong. Arbetet passar dig som är praktiskt lagd, har en vilja att arbeta hårt och göra ditt bästa i vardagliga uppgifter utomhus. Vi erbjuder varierande arbetsdagar där du får arbeta i tempo tillsammans med andra och lära dig mer om grönyteskötsel.

2026-02-19

Dina arbetsuppgifter
Klippa gräs och sköta gräsmattor

Rensa ogräs och hålla ytor prydliga

Klippa häckar och forma buskage

Beskära träd och mindre buskar

Du förväntas arbeta noggrant, ta eget ansvar för dina uppgifter och samarbeta väl med kollegor. Vi söker personer som är motiverade och vana att arbeta i grupp, som trivs med praktiska arbetsuppgifter och kan hålla en jämn arbetsinsats genom hela dagen.

Kvalifikationer
Praktiskt lagd med god fysik

En vilja att arbeta hårt och göra sitt bästa

Erfarenhet av trädgårdsarbete är meriterande men inte ett krav

Kunskap om grundläggande trädgårdsmaskiner och handredskap är ett plus

Om uppdraget

Detta är en säsongsanställning. Säsongen pågår mellan April - Oktober med möjlighet att arbeta extra vid behov under vinterhalvåret. Arbetstiderna är vardagar 7-16. Vi lägger stor vikt vid pålitlighet, god kommunikation och positiv inställning. Vi erbjuder introduktion på plats och ser till att du får nödvändig information inför starten i vår.

Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv med tillhörande CV och eventuella referenser. Ange att du söker trädgårdsarbetare för bemanningsuppdrag och vilka perioder du är tillgänglig. Vi tar snart kontakt för intervju och eventuell uppstart.

Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning

Ersättning
Enligt avtal.

Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556776-5689)

Arbetsplats
Nordic Bemanning och Rekrytering AB

