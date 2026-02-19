Trädgårdsarbetare sökes till årets säsong
2026-02-19
Trädgårdsarbetare sökes för bemanningsuppdrag - 5 tjänster
Vi söker 5 engagerade trädgårdsarbetare för bemanningsuppdrag till årets säsong. Arbetet passar dig som är praktiskt lagd, har en vilja att arbeta hårt och göra ditt bästa i vardagliga uppgifter utomhus. Vi erbjuder varierande arbetsdagar där du får arbeta i tempo tillsammans med andra och lära dig mer om grönyteskötsel.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Klippa gräs och sköta gräsmattor
Rensa ogräs och hålla ytor prydliga
Klippa häckar och forma buskage
Beskära träd och mindre buskar
Du förväntas arbeta noggrant, ta eget ansvar för dina uppgifter och samarbeta väl med kollegor. Vi söker personer som är motiverade och vana att arbeta i grupp, som trivs med praktiska arbetsuppgifter och kan hålla en jämn arbetsinsats genom hela dagen.Kvalifikationer
Praktiskt lagd med god fysik
En vilja att arbeta hårt och göra sitt bästa
Erfarenhet av trädgårdsarbete är meriterande men inte ett krav
Kunskap om grundläggande trädgårdsmaskiner och handredskap är ett plus
Om uppdraget
Detta är en säsongsanställning. Säsongen pågår mellan April - Oktober med möjlighet att arbeta extra vid behov under vinterhalvåret. Arbetstiderna är vardagar 7-16. Vi lägger stor vikt vid pålitlighet, god kommunikation och positiv inställning. Vi erbjuder introduktion på plats och ser till att du får nödvändig information inför starten i vår.Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv med tillhörande CV och eventuella referenser. Ange att du söker trädgårdsarbetare för bemanningsuppdrag och vilka perioder du är tillgänglig. Vi tar snart kontakt för intervju och eventuell uppstart. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
