Trädgårdsarbetare och Snöröjare Start 1 december 2025
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
MEG Quality Group är ett serviceföretag baserat i Stockholm som levererar helhetslösningar inom trädgårdsskötsel, städning och snöröjning. Vi arbetar för privatkunder, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, restauranger och multinationella företag. Vår kultur bygger på kvalitet, säkerhet, punktlighet och professionellt bemötande, med moderna maskiner och välutbildade team.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Skötsel av grönytor: klippning, röjning, beskärning av buskar och mindre träd, plantering, gödsling samt enklare skadedjurskontroll.
Körning och skötsel av trädgårdsmaskiner: gräsklippare, röjsåg, lövblås, häcksax, motorsåg (vid behov).
Snöröjning och halkbekämpning: körning av snöslunga/plog, sopmaskin, samt spridning av salt/grus. Manuell skottning vid entréer och gångvägar.
Daglig tillsyn av utrustning, felrapportering och efterlevnad av säkerhetsrutiner.
Professionellt kundbemötande och upprätthållande av höga service- och kvalitetsnivåer.
Kvalifikationer (krav)
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av trädgårdsarbete och snöröjning.
B-körkort giltigt i Sverige.
Praktisk erfarenhet av trädgårds- och snöröjningsmaskiner.
Språk: svenska, engelska och spanska på professionell nivå.
God fysik och vana att arbeta utomhus i varierande väderförhållanden.
Punktlig, pålitlig och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och personlig skyddsutrustning (PPE).
Meriterande
Certifikat för motorsåg/maskiner (t.ex. A/B) eller säkerhetsutbildningar.
Erfarenhet av företagskunder eller säsongsavtal (sommar-/vintersäsong).
Flexibilitet vid snöfall (tidiga morgnar/kvällar/nätter).
Vi erbjuder
Professionell arbetsmiljö med fokus på kvalitet och säkerhet.
Moderna maskiner, introduktion och löpande utbildning i rutiner och säkerhet.
Möjlighet till helårssysselsättning (grön säsong + vintersäsong).
Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet och ansvar.Så ansöker du
Skicka ditt uppdaterade CV och ett kort personligt brev där du anger:
Relevant erfarenhet (år och arbetsuppgifter).
Maskiner/utrustning du behärskar.
Tillgänglighet från den 1 december.
Referenser från tidigare anställningar (om möjligt).
Ange gärna ämne: "Trädgårdsarbetare - Snöröjare | MEG Quality Group | 1 dec".
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: meg.quality.group@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare - Snöröjare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MEG Quality Group
Djurgårdsvägen (visa karta
)
115 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marius Giuvelic meg.quality.group@gmail.com 0735987403 Jobbnummer
9590898