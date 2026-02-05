Trädgårdsanläggare, trädgårdsmästare med känsla för utemiljöer!
ByggLove Bemanning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Linköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Linköping
2026-02-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ByggLove Bemanning AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Nyköping
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs bäst med jord under naglarna, frisk luft i lungorna och känslan av att skapa något som faktiskt syns? Vi söker dig som är erfaren inom mark- och trädgårdsanläggning och som vill bidra till att forma hållbara, vackra och funktionella utemiljöer i Linköping.
Du är arbetsvillig, tar i där det behövs och har en genuin vilja att leverera bra resultat. Här får du kombinera fysiskt arbete med kreativitet.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Anläggning av offentliga trädgårdar, parker och andra gröna utemiljöer
Skötsel av grönområden: plantering, gräsklippning, beskärning och enklare underhåll
Markarbete som stensättning, dränering och grundförberedelser kan förekomma
Maskinkörning vid behov och om du har rätt behörighetKvalifikationer
Minst 1-2 års erfarenhet av trädgårdsanläggning, markarbete eller liknande yrkesroller
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Vi ser gärna att du är noggrann, arbetsvillig och trivs med varierande arbetsuppgifterSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till cv@bygglove.se
och märk din ansökan med "Trädgårdsanläggare" i ämnesraden.Om företaget
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag baserat i Norrköping, specialiserat på bygg- och anläggningsbranschen. Vi samarbetar med välrenommerade företag och erbjuder en trygg anställning med bra villkor.
Så behandlar vi dina personuppgifter
När du skickar in din ansökan till oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi använder uppgifterna endast i rekryterings syfte och sparar din ansökan i upp till 6 månader om du inte samtycker till längre lagring. Efter denna period raderas den automatiskt.
Du har rätt att:
Begära information om vilka uppgifter vi sparat
Få felaktiga uppgifter rättade
Begära att dina uppgifter raderas
Vill du utöva någon av dessa rättigheter? Kontakta oss på cv@bygglove.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: cv@bygglove.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsanläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ByggLove Bemanning AB
(org.nr 559387-5015), https://bygglove.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9724952