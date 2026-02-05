Trädgårdsanläggare / Anläggningsarbetare till Jideström
jideströms trädgård och fastighetsservice AB / Trädgårdsanläggarjobb / Norrköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Norrköping
2026-02-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos jideströms trädgård och fastighetsservice AB i Norrköping Publiceringsdatum2026-02-05Om företaget
Jideström är ett etablerat och familjärt företag med cirka 30 anställda och med bas i Ingelsta, Norrköping. Vi arbetar inom fyra huvudsakliga områden: trädgård, mark- och anläggning, lokalvård samt fastighetsteknik. Utöver detta driver och genomför vi även entreprenader åt företag, föreningar och offentliga beställare.
Hos oss är det korta beslutsvägar, bra sammanhållning och stort fokus på kvalitet och långsiktiga kundrelationer.Dina arbetsuppgifter
Som trädgårdsanläggare/anläggningsarbetare hos oss kommer du att arbeta med:
Anläggning av parker och utemiljöer
Mark- och schaktarbeten
VA-arbeten
Arbete med sten, såsom murar och plattsättningar
Övrigt förekommande anläggningsarbete i team
Arbetet sker i Norrköping med omnejd.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav
Erfarenhet av anläggningsarbete/markarbete är meriterande
Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i gruppDina personliga egenskaper
Du är praktiskt lagd, pålitlig och har en positiv inställning. Du gillar att arbeta utomhus och att vara en del av ett lag som tillsammans levererar bra resultat.
Vi erbjuder:
Lön efter överenskommelse
Start efter överenskommelse
Anställning i ett stabilt och familjärt företag
Vi är anslutna till Maskinentreprenörerna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: infomail@jidestrom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggningsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare jideströms trädgård och fastighetsservice AB
(org.nr 559160-2734)
Bronsvägen 6 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
jideströms trädgård & fastighetsservice AB Kontakt
Hannes Boman hannes.boman@jidestrom.se 0113233920 Jobbnummer
9724445