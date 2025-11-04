Tradera söker juniora säkerhetsspecialister!
Trivs du i en analytisk roll och vill vara med och upptäcka och förhindra bedrägerier? Vill du arbeta på ett av Stockholms roligaste och mest händelserika arbetsplatser? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu en granskare inom säkerhet på heltid till Tradera. Tradera är sedan 1999 en av Sveriges största marknadsplatser online med över två miljoner användare. Varje vecka besöks Tradera över fem miljoner gånger av både köpare och säljare. I din roll som granskare kommer du tillhöra Safety- teamet som arbetar med att utveckla säkerheten på Tradera. Arbetet kommer att ske i en ständigt föränderlig miljö där användarnas behov och beteenden förändras dagligen.
I din roll som granskare inom säkerhet kommer du arbeta med att säkerställa tryggheten på marknadsplatsen genom att bland annat upptäcka och förhindra bedrägerier, försäljning av varumärkeskopior och andra otillåtna annonser. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
• Granskning av användares beteenden i syfte att säkerställa trygghet på marknadsplatsen
• Granskning av annonser för att identifiera otillåtna varor och annonsupplägg
• Granskning av transaktioner för att upptäcka bedrägerier, penningtvätt eller andra överträdelser
• Medla mellan användare i tvister som uppstått i affärer på plattformen
• Kontakt med privat- och företagskunder via mail i säkerhetsrelaterade frågor
• Kontakt med myndigheter och företag vars varumärken säljs på Tradera
Tjänsten är på heltid, arbetstiderna är förlagda måndag-fredag 8:00- 17:00 samt en helg i månaden, arbete under röda dagar förekommer. Tjänsten beräknas starta så snart vi funnit rätt kandidat med en provanställning på 6 månader, för rätt person finns det chans till förlängning och tillsvidareanställning som konsult via oss på StudentConsulting. Tradera erbjuder möjlighet till distansarbete, men ser gärna att du är placerad i Stockholmsområdet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har fullständiga gymnasiebetyg och goda datorkunskaper. Du har ett tekniskt intresse samt en god analytisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt. Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med AML. Har du arbetat inom BackOffice tidigare och känner dig trygg med administrativt arbete och kontakt med kunder över telefon och mail är detta också ett plus.
För att passa in i rollen är det mycket viktigt att du är noggrann och strukturerad. Du är bra på att anpassa dig efter olika situationer och du trivs i en organisation som är i ständig utveckling. Du kommer att tillhöra ett litet team och vi ser därför att det är av vikt att du är en god lagspelare. Flytande svenska och engelska är ett krav.
Låter det här som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi går löpande igenom urvalet.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
