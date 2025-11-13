Trade & Transportation Planner till uppdrag i Västerås
Omfattning: Heltid
Period: 1 december 2025 - 30 juni 2026, med möjlighet till förlängning
Placering: Västerås
Vill du arbeta med transport- och logistikprocesser i en industriell miljö och trivs i en roll där du får kombinera operativt ansvar med kontinuerligt förbättringsarbete? Vi söker nu en Trade & Transportation Planner för ett längre konsultuppdrag hos en av våra större industrikunder i Västerås. Du blir anställd av Poolia och arbetar ute hos vår kund.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Som Trade & Transportation Planner kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa effektiva och kvalitativa transportflöden. Du arbetar brett med planering, dokumentation, leverantörskontakter och förbättringsarbete, och samarbetar tätt med interna avdelningar såsom produktion, planering och inköp.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Planera, genomföra och följa upp transportaktiviteter.
• Skapa och kvalitetssäkra transportdokumentation enligt gällande regelverk.
• Hantera operativa relationer med transportleverantörer och implementera transportplaner.
• Granska och validera transportfakturor samt säkerställa korrekt kostnadsfördelning.
• Optimera transportlösningar och arbeta med konsolideringsstrategier.
• Stödja logistikflödet inklusive spedition och lagerhantering.
• Säkerställa korrekt arkivering av dokumentation.
• Delta i leverantörsuppföljning, avvikelsehantering och kvalitetsarbete.
• Implementera förbättrade arbetssätt samt underhålla och uppdatera masterdata.
• Bidra till kontinuerlig utveckling av transport- och logistikprocesser.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av transport- och logistikhantering, gärna från industriell verksamhet.
• God förståelse för dokumentationskrav och transportrelaterade regelverk.
• Förmåga att analysera data och rapportera resultat.
• Erfarenhet av leverantörssamarbete och uppföljning.
• Kunskaper inom Supply Chain Management.
• Mycket goda kunskaper i svenska och god förståelse i engelska.
• En självständig, strukturerad och lösningsorienterad arbetsstil.
• God kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta.
Erfarenhet av att arbeta i transport- och planeringssystem är meriterande.
Rollen passar dig som gillar att arbeta i en dynamisk miljö där dagarna varierar. Du har ett öga för detaljer, men även för helheten i logistikkedjan. Du uppskattar att ta ansvar och trivs med många kontaktytor både internt och externt.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
