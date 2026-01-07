Träblåslärare till Nykvarns kulturskola
2026-01-07
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar drygt 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 700 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
På kontoret Leva och verka ser vi till att nya idéer föds, utvecklas och genomförs inom kultur, näringsliv och fritid. Vi lyssnar, vägleder, engagerar, formar mötesplatser och berättelser. Vi bidrar till att offentligt möter privat i kreativ samverkan mellan kommun, föreningar och företag. Allt för att skapa en meningsfull vardag för den som bor och verkar i Nykvarn.
Kulturskolan i söker engagerade medarbetare - Bli en del av Ung i Nykvarn!
Kulturskolan i Nykvarn är en central och viktig del av Ung i Nykvarn, vårt samlade erbjudande av aktiviteter och evenemang för barn och unga. Vi erbjuder en kreativ och utvecklande plattform där unga kan utforska sina intressen inom musik, dans, teater och andra konstnärliga uttryck, samtidigt som de ges möjlighet att växa som individer.
Som en del av Ung i Nykvarn är Kulturskolan mer än bara en plats för undervisning - vi är en trygg och inspirerande mötesplats där barn och unga får chansen att skapa, utvecklas och vara en del av en positiv social gemenskap. Tillsammans med andra aktörer i kommunen, som biblioteket och öppen verksamhet, bidrar vi till att skapa trygga platser för unga att både ha roligt och växa i sina kreativa uttryck.
Träblåslärare till Nykvarns kulturskola

Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och inspirera unga att utforska och utveckla sin kreativitet? Kulturskolan i Nykvarn söker nu en engagerad träblåslärare för barn och unga i åldrarna 6-19 år. I denna roll får du möjlighet att arbeta i en kreativ och utvecklande miljö, där du leder individuella lektioner, gruppundervisning, projekt, ensembler och orkester. På Kulturskolan arbetar vi utifrån barn och ungas behov och intressen och strävar efter att skapa en undervisning som är både inspirerande och anpassad för varje elev. Genom att vara en del av Kulturskolan får du möjlighet att bidra till ungas personliga och musikaliska utveckling, och ge dem verktyg att växa både som musiker och individer.
Du planerar och deltar aktivt i Kulturskolans mål och åtaganden, som till exempel utåtriktad verksamhet och konserter samt rekrytering av elever. Detta sker i nära samarbete med chef, kollegor och elever. Du deltar aktivt i möten och fortbildningar. Undervisning sker eftermiddags- och kvällstid. Arbete på helger kan förekomma.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret
Anställningen är en semestertjänst med en arbetstid på 40 timmar per vecka.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har en relevant pedagogisk högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har mycket goda kunskaper inom träblås så som klarinett, saxofon och tvärflöjt med god bredd avseende genre och spelteknik. Du har tidigare erfarenhet av undervisning i grupp med barn och unga. I din roll behöver du ha god förmåga och metodik för att tillvarata och utveckla elevernas potential och lust med utgångspunkt från var och ens personliga förutsättningar. Du trivs med att jobba med både bredd och spets. Du kommer gärna med nya idéer och är ansvarsfull, strukturerad samt månar om en hög professionell nivå. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat i den digitala plattformen StudyAlong.
Är du en engagerad och kreativ person som vill erbjuda en meningsfull fritid för våra barn och unga? Då är detta tjänsten för dig.
Det är meriterande om du har:
Kunskap om och erfarenhet av gruppundervisning. Dvs uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda elevens såväl som på gruppens utveckling.
Utbildning /kunskap inom andra instrument och/eller konstformer.
Erfarenhet av tidigare arbete/utbildning inom anpassad kulturskola
Digitalt skapande
Ämnesöverskridande
Erfarenhet av tidigare arbete/utbildning inom andra konstuttryckSå ansöker du
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ersättning

individuell lönesättning
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Kultur och fritidschef
